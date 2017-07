Mäntsälässä Lahden moottoritiellä on suljettu toinen pohjoiseen menevistä kaistoista liikenneonnettomuuden takia. Tieliikennekeskuksen mukaan liikenne on ruuhkautunut. Onnettomuuspaikka on etelästä katsottuna ennen Levannon liittymää.

Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuudessa on ollut osallisena useita autoja. Pelastuslaitos sai hälytyksen hieman iltaseitsemän jälkeen. Ensin molemmat pohjoiseen menevät kaistat oli suljettu.