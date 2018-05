USA:n uusi Suomen-suurlähettiläs aloitti maanantaina virassaan ja hehkutti ensitöikseen hiihtäjä Iivo Niskasta: "Tämä on sisua!"

Yhdysvaltojen uusi suurlähettiläs Robert Pence aloitti pestinsä Suomessa. Suurelle yleisölle tuntematon Pence on liikemies ja akateemikko, joka on tukenut rahallisesti useita republikaaneja.

Yhdysvaltojen Suomen-suurlähettiläs Robert Pence tapasi tänään ensimmäistä kertaa suomalaista mediaa Yhdysvaltojen suurlähetystössä Helsingissä.

– Saavuin suurin odotuksia Suomeen. Toivon, että pystyn toteuttamaan presidentti Donald Trumpin ulkomaanpolitiikkaa ja pitämään yllä maidemme välisiä hyviä suhteita, Pence totesi.

Pence tuli tiedotustilaisuuteen yhdessä vaimonsa Suzy Pencen kanssa. Suurlähettiläs kertoi, että he ovat innokkaita urheilun ystäviä. Hän itse pitää jääkiekosta, mutta koko perhe seurasi viime olympialaisissa hiihtäjä Iivo Niskasen 50 kilometrin hiihtoa.

– Silloin ymmärsin, mitä suomalainen sisu tarkoittaa.

Suurlähettiläs on opetellut suomea

Pence on virginialainen kiinteistöalan yrittäjä, jota ei juuri Suomessa tunneta.

Hän on kuitenkin innoissaan uudesta pestistään, sillä suurlähettilään mukaan Suomen geopoliittinen merkitys kasvaa kaiken aikaa.

Pence on kertonut aikaisemmin Yale Daily Newsin haastattelussa, että Suomesta tekevät kiinnostavan paikan muun muassa Suomen ja Yhdysvaltojen väliset kauppasuhteet, Suomen asema Euroopan unionissa ja se, että vaikka Suomi ei kuulu Natoon, se on selvästi samassa rintamassa muiden länsimaiden kanssa.

Suomeen tuloon Pence on valmistautunut muun muassa opiskelemalla suomen kieltä. Pence kertoo Yale Daily Newsissä, että opettelee kieltä katsomalla suomalaisia elokuvia ja lukemalla suomalaista kirjallisuutta.

Suurlähettiläänä hän haaveilee muun muassa sitä, että voi edistää Suomen ja Yhdysvaltojen välistä kulttuuriyhteistyötä ja tuoda amerikkalaistaiteilijoita esiintymään Suomeen.

Vahva akateeminen tausta

Pencellä on pitkä kokemus akateemikkona ja kulttuurielämän ystävänä. Hänellä on muun muassa kaksi maisterintutkintoa ja oikeustieteen tutkinto American Universitysta Washingtonista. Lisäksi hänellä on kaksi tutkintoa Yalen yliopistosta, jonne hän tällä hetkellä kirjoittaa väitöskirjaa.

Ammatiltaan Pence on kiinteistöalan yrittäjä. Valkoisen talon tiedotteen mukaan uusi suurlähettiläs on The Pence Group -kiinteistökehitysyhtiön perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Yritys on rakentanut muun muassa hotelleja, ostoskeskuksia ja toimistotaloja eri puolille Yhdysvaltoja.

Pence valikoituikin suurlähettilääksi todennäköisesti juuri liike-elämän ansioidensa ja yhteyksiensä vuoksi. Pence on myös lahjoittanut republikaaneille vaalikampanjoihin satoja tuhansia dollareita.

Myös muun muassa järjestöt Free and Strong America, Win Back America ja Heartland Values ovat saaneet avustuksia Penceltä.

Yleensä Yhdysvaltain suurlähettiläät ovat joko uradiplomaatteja tai henkilöitä, jotka ovat tukeneet presidenttiä tai hänen puoluettaan vaaleissa. Pence kuuluu jälkimmäisiin.

Presidentti Donald Trump nimitti Pencen Suomen-suurlähettilääksi viime marraskuussa. Asia on kuitenkin edennyt hitaasti, kuten moni muukin Yhdysvaltojen ulkoministeriön nimitys.