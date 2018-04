USA:n ohjushävittäjä saapui vierailulle Suomeen

Yhdysvaltalainen ohjushävittäjä USS Porter on saapunut vierailulle Suomeen. Helsingin Länsisatamaan kiinnittynyt alus on 154 metriä pitkä ja sillä on lähes 300 hengen miehistö.

Aegis-taistelujärjestelmällä varustettu alus on osa Yhdysvaltain ja Naton ohjuspuolustusjärjestelmää ballistisia ohjuksia vastaan. Samaan alusluokaan kuuluu myös USS Donald Cook, jota venäläiskoneet kiusasivat Itämerellä pari vuotta sitten lentämällä sen ohi vain muutamien metrien etäisyydeltä.

Suomen Merivoimien mukaan Porter on Suomessa rutiinivierailulla, jonka aikana tehdään huoltotoimenpiteitä ja valmistaudutaan tulevaan merijaksoon. Aluksen henkilöstö tapaa Helsingissä suomalaisia siviili- ja sotilasjohtajia.

Rannikkolaivasto toteutti Porterin kanssa lyhyen niin kutsutun Passex-harjoituksen ennen amerikkalaisaluksen saapumista Helsinkiin.

Yhdysvaltain 6. laivaston mukaan Porter lähti nykyiselle partiomatkalleen "valvomaan Yhdysvaltain etuja" kotisatamastaan Espanjan Rotasta tämän kuun alussa.

Ohjushävittäjä Porter on ollut useasti aiemmin tositoimissa. Viime vuoden keväänä siltä laukaistiin risteilyohjuksia Syyriaan Yhdysvaltain edellisessä ilmaiskussa maata vastaan. Alus on myös aiemmin osallistunut merirosvouden vastaiseen operaatioon Somalian vesillä.

USS Porterin on määrä viipyä Helsingissä sunnuntaihin saakka.

