US: Vakuutuslääkäreitä koskeva kansalaisaloite on mahdoton toteuttaa sellaisenaan

Kylläpä Otto nyt ärähti, taitaa osua omaan nilkkaan , kun jo ensimetreillä alkaa kakomaan. Tästä epäoikeuden mukaisesta käytännöstä on päästävä eroon, jokaikinen ihminen ymmärtää että sairauden ja vamman arvionnin tekeminen edellyttää potilaan tapaamisen. Jos nykyisestä käytännöstä pidetään tiukasti kiinni, samalla logiikalla Suomessa ei kannattaisi pitää yhtään lääkäriä, digitalisoituvassa maailmassa lääkärit intiasta päätteeltä päätöksiä tekemään, kuka on sairas, ja kuka on terve, ja millaisia pillereitä kullekkin kirjoitetaan, tulisi paljon halvemmaksi.