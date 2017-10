Uroteko-palkinto miehelle, joka pelasti naapurinsa hengen Tuirassa - myös palvelutalon evakuoinnissa auttanut palkittiin

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on palkinnut kaksi henkilöä, jotka ovat sattuneet tulipalopaikalle ja auttaneet merkittävästi tilanteessa muita ihmisiä. Uroteko-palkinto annettiin oululaiselle Jouni Naisniemelle, joka pelasti naapurinsa hengen Tuirassa syyskuussa sattuneen huoneistopalon yhteydessä.

Naisniemi oli huomannut palon, kun asunnon avoinna olleesta ovesta levisi runsaasti savua käytävälle. Huoneiston asukas oli tuupertunut oven viereen, eikä pystynyt enää itse pelastautumaan palolta. Pelastuslaitoksen mukaan Naisniemi vaaransi oman turvallisuutensa, kun hän auttoi asukkaan turvaan. Lisäksi mies rajoitti paloa sulkemalla huoneiston oven. Hän kävi myös varmistamassa, ettei rappukäytävän muissa huoneistoissa ollut ihmisiä sisällä.

Kyseinen huoneisto tuhoutui palossa lähes täydellisesti.

Antti Klasila auttoi puolestaan palvelukodin henkilökuntaa evakuoimaan asukkaat rakennuksessa syttyneen tulipalon vuoksi Kempeleessä syyskuussa.

Klasila oli kulkenut palvelukodin ohi Linnakankaalla ja huomannut henkilökunnan avuntarpeen. Pelastuslaitoksen mukaan Klasila oli tarjonnut viivyttelemättä apuaan ja ollut arvokkaana apuna rakennuksen evakuoimisessa. Kaikki palvelukodin asukkaat eivät pystyneet itse poistumana rakennuksesta.

Palvelutalossa palo rajoittui käytävän valaisimeen ja sen lähiympäristöön. Savun vuoksi tilat täytyi kuitenkin tyhjentää. Pelastuslaitos luovutti Antti Klasilalle pelastuslaitoksen religraafin ansiokkaasta toiminnasta tulipalotilanteessa.

Jouni Naisniemen saaman Uroteko-palkinnon on suunnitellut iiläinen kuvataiteilija Sanna Koivisto. Teoksessa on sydän, jonka ympärillä on liekki. Sydän symbolisoi välittämistä, ja liekki on elämää uhkaava tekijä.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos perusti Uroteko-palkinnon vuonna 2014. Palkinto voidaan myöntää onnettomuus- ja vaaratilanteissa erityisen ansiokkaasti ja uhrautuvasti toimineelle henkilölle, jolla ei ole pelastusalan koulutusta eikä työkokemusta. Uroteko-palkinto luovutettiin nyt toisen kerran. Se luovutetaan enintään kaksi kertaa vuodessa.