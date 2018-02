Urheiluliivin ja -housujen pitää tukea kunnolla – liian moni liikkuu ilman kunnollisia urheiluliivejä

Oikeanlaisessa urheiluliivissä rinta istuu napakasti, eikä pursua yli. Ratkaisevaa on tukevuus, ei mukavuus ja ulkonäkö. Alin kerros on kaiken perusta.

Vain 10–20 prosenttia naiskuntourheilijoista omistaa kunnolliset urheiluliivit, arvioi kuntoilualan yrittäjä Siina Uotila. Jopa perusrintaliiveillä mennään ryhmäliikuntatunneille. Pahimmillaan vääränlaiset urheiluliivit voivat aiheuttaa kipua ja hangata ihoa rikki.

Tamperelaisella Uotilalla on takana kuntoliikuntaa 18 vuotta, joista viimeisimmät ovat kuluneet Liikuntamaailman yrittäjänä ja ryhmäliikuntatuntien ohjaajana.

– Itse en pystyisi jumppaamaan, jos minulla ei olisi oikeanlaisia urheiluliivejä. En pysty keskittymään ohjelmaan ja tuntuu, että rinnat irtoavat, ja sattuu, Uotila kuvailee.

Joogaa, pilatesta ja vastapainona bodycombatia ohjaava Uotila omistaa noin kymmenet erilaiset urheiluliivit, sillä eri lajit vaativat erilaisen tuen. Suurin osa liivien olkaimista menee ristiin selästä, sillä tavallinen suora malli painaa hartioihin eikä tue tarpeeksi.

– Oma pahin harhaostokseni olivat ulkonäköliivit, joita ei voinut käyttää edes salilla, sillä rinnat tuntuivat aivan vallattomilta.

Painonvaihtelu aiheuttaa omat haasteensa oikeanlaisten urheiluliivien ostossa. Moni kuntourheilija saattaa satsata useita satoja euroja muuhun urheiluvaatetukseen ja -välineistöön, mutta unohtaa tyystin alusvaatteet.

– Kunnolliset urheiluliivit on sekin iso rahallinen satsaus, mutta varsin olennainen osa liikkujan hyvinvointia.

Uotila on pannut merkille urheiluliivien muuttuneen muodin. Mustaa perusmallia edelleen löytyy, mutta värikkäät ja erilaiset olkainmallit ottavat sijaa valikoimassa. Se ei Uotilan mielestä ole pelkästään hyvä asia.

Uotila myöntää, että hyvältä näyttäminen on monelle salilla osa treenaamista. Esimerkiksi joogatunnille voi tulla ulkonäköliiveissä.

– Toki selästä verkkomaiset liivit tai edestä ristiin menevät liivit ovat hienoja, mutta ne eivät juuri tue rintoja. Edestä ristiin menevät liivit tuovat esiin vain tissivaon, eivätkä tue juoksussa rintoja juuri lainkaan.

Uotila ei ole hankkinut yksiäkään urheiluliivejä ilman myyjän avustusta, eikä tietäisi pesuohjeestakaan, ellei siitä myyjä olisi erikseen sanonut.

– Asiantuntevaan palveluun kannattaa luottaa, eikä häkeltyä, jos myyjä tulee sovituskoppiin asettamaan olkaimia oikeille säädöille.

Naisten alushousujen mallilla ei ole niin väliä, vaan jokainen kuntoliikkuja voi itse todeta, sujuuko liikkuminen parhaiten string-, mummo- vai hipsteri-tyylillä.

– Itse en voisi kuvitellakaan hipsterimallia vauhdikkaaseen kyykkysarjaan, sillä tuolloin minulle tulee neljä pakaraa. Ne myös valahtavat epämiellyttävästi vakoon ja niitä pitää kiskoa koko ajan pois. Siksi itse käytän stringejä, Uotila nauraa.

Hänen mukaansa materiaaliin kannattaa kiinnittää huomiota.

– Alushousutkaan eivät saisi liikkua tai puristaa liikaa, ja niiden olisi hyvä olla joustavat ja mahdollisimman saumattomat.

Miesten alusvaateosastolla Uotila ei juuri liiku, mutta tietää useamman juoksijamiehen teippaavan nänninsä suojaan ennen maratonille lähtöä. Uotila uskoo ilman suurempaa asiantuntijuutta, että miesten liikkuvat osat ovat verrattavissa rintoihin.

– Uskon, että heilahtelevat kivekset tuntuvat yhtä epämiellyttäviltä kuin ilman tukea vallattomasti pomppivat rinnat. Varmasti siis jonkunlainen pussukka alushousuissa voisi olla hyvä sijoitus.

– Tuntuu selvästi siltä, että aihe on henkilökohtainen ja salattu, sillä tästä ei ole juuri puhuttu edes mieskuntoilijoiden kanssa. Aiheesta pitäisi puhua, jotta tietoisuus hyvistä malleista ja materiaaleista lisääntyisi.

Varalan urheiluopiston hyvinvointipalvelupäällikkö Minni Suni haluaa nostattaa toimivien urheilualusvaatteiden tärkeyttä jo nuorten keskuudessa. Nuoret panostavat monesti ulkonäköön, joten Suni muistuttaa, että ensimmäinen kerros ratkaisee paljon.

– Jokaisen keho on omanlaisensa, joten kaikkia koskevaa yleismaailmallista ohjetta ei voi antaa. Sisäisesti hyvä olo näkyy ulos.

Urheiluopistolla käy paljon myös nuoria leiriläisiä ja urheilijoita, ja Suni kertookin, että joskus on kuullut vanhempien suusta, että osa pakatuista treenivaatteista tulee puhtaana kotiin. Suni haluaa muistuttaa, että urheilualusvaatteiden vaihto on syytä muistaa jo hygieniasyistä.

– Toki nämä ovat henkilökohtaisia asioita, mutta nuorelle urheilijalle hankitut hengittävät ja tekniset alusvaatteet varmasti ovat investointi myös tulevaisuuteen. Ne lisäävät nuorten keskuudessa myös tietoutta.

Moni saattaa lähteä urheilualusvaateostoksille hieman ujostellen, mutta Suni rohkaisee nykäisemään myyjää hihasta.

– Vaikka urheilualusvaatteet on monesti viimeinen hankinta ja se helposti unohtuu, niin silti se on huomaamaton, iso pieni asia, johon on syytä panostaa, Suni sanoo.

Urheilu on mielekkäämpää, kun paketti pysyy kasassa.

– Urheiluliivien sovittaminen on tärkeää, jotta löytyy liivi, joka tukee asiakkaan rintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Liivin malli riippuu asiakkaasta sekä lajista, jota harrastetaan. Urheiluliivin ei tule olla mukava, vaan tukeva. Luonnollisesti isompirintainen tarvitsee tuetumman liivin esimerkiksi juoksuun kuin pienirintainen, kertoo Intersportin vuoropäällikkö Katja Lahdenranta.

Hänen mukaansa ei ole yhtä oikeaa tapaa pukeutua tiettyyn keliin, ulkoiluun tai treeniin.

– Pukeutumiseen vaikuttavat henkilön kunto, vauhti ja monet muut asiat. Kun urheilualusvaatteisiinsa on valinnut materiaalin, joka siirtää kosteuden iholta, pitkä treeni tuntuu mukavammalta.

Stadiumin markkinointipäällikkö Henna Virtanen on samoilla linjoilla. Esimerkiksi juostessa ja ratsastaessa tukeva alusvaate tekee liikunnasta mielekkäämpää.

– Ehdottomasti kannattaa panostaa urheilualusvaatteisiin. Hieman parempi malli maksaa vähän enemmän, mutta myös kestää halvempaa paremmin.

Urheilualusvaatteiden valikoima on Virtasen mukaan monipuolinen. Naisille löytyy urheiluliivejä lähes joka paikasta ja miehille yhä enemmän teknisiä alushousuja.

– Vähemmän näkee naisten urheilualushousuja, Henna Virtanen toteaa.