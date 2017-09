Upseeriliiton johtaja: On hyvä, että mietitään mihin virkapuvussa lähtee ja mihin aikaan

Upseeriliiton puheenjohtaja Jari Rantala uskoo, että Puolustusvoimien antamat ohjeet henkilökohtaisen turvallisuuden parantamiseen ovat oikeanlaiset arvioituun uhkatasoon verrattuna.

Hän ei ole vielä lukenut tuoreita ohjeita yksityiskohtineen, vaan tiedot sisällöstä perustuvat uutisiin.

Puolustusvoimien tiedotuspäällikkö Eero Karhuvaara kertoi keskiviikkona Lännen Medialle, että ohjeita on annettu henkilökohtaisen turvallisuuden parantamiseen niin palkatulle henkilökunnalle, varusmiehille ja -naisille kuin palveluksessa oleville reserviläisille.

Hänen mukaansa huomiota kiinnitetään esimerkiksi liikkumisen välttämiseen yksin pimeään aikaan sekä muistutetaan "ekstravarovaisuudesta" univormu yllä liikuttaessa.

- Kun on totuttu, että Suomi on lintukoto, on hyvä, että yksin liikkumisesta huomautetaan ja vähän mietitään, mihin virkapuvussa lähtee ja mihin aikaan, Rantala sanoo.

Hänen mukaansa upseerikunnassa ei ole syntynyt isoa keskustelua mahdollisesta turvallisuusuhkan kasvusta.

Varusmiesliitosta kerrotaan Lännen Medialle, ettei varusmiehille ole tullut viime aikoina ainakaan kootusti uutta ohjeistusta terroriuhkaan varautumisessa.

Lännen Media uutisoi tiistaina (12.9.), että Turun puukotusiskun tehnyt Abderrahman Bouanane suunnitteli iskua myös sotilaskohteeseen.

Bouanane on tiettävästi asunut Turun vastaanottokeskuksessa Pansiossa. Keskus sijaitsee vain muutaman sadan metrin päässä Turun laivastosataman portilta. Itse satama on aidattua aluetta, mutta osa merivoimien rakennuksista sijaitsee varuskunta-alueen ulkopuolella.

Vain päivää ennen iskua, torstaina, Turun vieressä Raisiossa järjestettiin Porin prikaatin sotilasvalatilaisuus. Prikaatin alokkaat ja heidän omaisensa kokoontuivat iltapäivällä Kerttulan liikuntakeskuksen alueelle lähelle Raision keskustaa.

Suomen Kuvalehden (13.9.) mukaan Bouanane on kuulusteluissa tiettävästi kertonut, että hänen alkuperäinen tarkoituksensa oli ollut hyökätä torilla sotilaspuvussa olleen henkilön kimppuun.