Unkarin kansalaisjärjestöjen asema huolestuttaa yhä EU:ta - etenee kohti EU-tuomioistuinta

Euroopan unioni painostaa Unkaria muuttamaan lakia, jolla rajoitetaan ulkomailta rahoitusta saavien kansalaisjärjestöjen toimintaa. EU-komissio kertoi keskiviikkona, että se etenee rikkomusmenettelyssä kohti EU-tuomioistuinta.

Maa rikkoo EU-komission mukaan myös vapautta kuulua järjestöihin ja yksityiselämän suojaa.

Unkarilla on kuukausi aikaa vastata EU:n huoliin, minkä jälkeen komissio voi tehdä päätöksen maan viemisestä oikeuteen.

Huolten kohteena on kesäkuussa voimaan tullut laki, jonka myötä ulkomailta rahoitusta saaville järjestöille määrättiin uusia velvoitteita. Järjestön on lain mukaan rekisteröidyttävä, jos se saa ulkomailta vuodessa yli 24 000 euroa. Ulkomainen rahoitus on tuotava esiin myös kaikissa järjestön julkaisuissa ja verkkosivuilla.

Komissio on tätä ennen pyytänyt Unkarilta selvitystä, jonka se sai kesällä. EU ei kuitenkaan pitänyt selvitystä riittävänä, minkä takia se etenee nyt rikkomusmenettelyssä.