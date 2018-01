Itse työttömänä olen huomannut että ei TE-keskuksessa tehdä enään työtä joka koskettaisi työttömiä. Työttömyyden aikana esim määräaikana tapahtuneet puhelinsoitot ovat jääneet tekemättä, yhteydenotto tapahtuu koska olen jättänyt soittopyynnön, virkailijat eivät tiedä mikä on uusin velvoite. TE-keskus on keksittynyt keksimään ikiliikkujaa eli miten saisi työttömät siivottua mahdollisimman helposti piiloon tilastoista kuitenkin siten ettei tapahtu työllistymistä.

Esimerkkinä on nämä koulutukset jotka sisältävät vain harjoittelua yrityksissä, nämäkin on ulkoistettu konsulttifirmoille jotka oikeasti rahastavat TE-keskukselta hankerahan ja sen jälkeen rahastavat yritykselta könttäsumman työttömästä (näin ict-alalla), ja koulutuksena tarjotaan jotain ala-arvoista opetusta josta ei ole hyötyä työttömälle. TE-keskus ei valvo yhtään näitä koulutuksia ja ovat vain tyytyväisiä kun tilastossa voidaaa häivyttää työtön. Kun työtön tällaisen kurssin aikana saa töitä omalla työhaulla niin konsulttifirmat väittävät että työllistynyt on heidän ansiosta saanut töitä, eli se näyttää tilastoissa hyvältä.

Jos nyt TE-keskus oikeasti valvoisi mitä tapahtuu ja lopettaisi tilastojen ja byrokratian ihannoinnin niin voisi esim työnantajat palata käyttämään heidän palveluita.

Eräässä tapahtumassa kuulin että mol.fi:in ilmoituksen laittaminen on todella hankala byrokraattinen toimenpiden joka vaatii ihan järjettömän määrän työtä työnantajalta johon ei oikeasti yrityksella ole aikaa, joten paljon eläköön TE-keskus ja sen rakkaus byrokratiaan.