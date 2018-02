Ulkoministeri Timo Soini lähtee Washingtoniin, osallistuu jälleen kongressin rukousaamiaiselle

Tässä on näkyvillä se pieni vähä mitä sitä Soinilla enää on jäljellä politiikassa eli into käydä rukousaamiaisilla Amerikoissa. Kalliiksihan tuollainen veronmaksajille tulee, mutta milloinpa hän olisi kansan kannalta tuottoisia keikkoja tehnyt. Vielä pariin rukousaamiaiseen osallistuminen ja ulkoministerin näkyvimmät hommat ovat paketissa. On melkeinpä jännittävää nähdä ansaitsiko Soini hallituksen pelastamisesta hallituskumppaneiltaan vielä suurlähettilään paikan jostakin loppuvuosikseen.