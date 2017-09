Ulkoministeri Soini: "Suomi ei ole maksanut lunnaita, eikä maksa"

Afganistanissa toukokuussa siepattu suomalaisnainen on vapautunut ja turvassa.

Ulkoministeri Timo Soini kommentoi vapautusta torstai-iltana videoyhteyden päästä Washingtonista, Helsingin ulkoministeriössä järjestettyyn lehdistötilaisuuteen

– Tämän tilaisuuden aihe on odotettu ja toivottu viesti siitä, että 20. toukokuuta siepattu Suomen kansalainen on vapautettu ja turvassa.

– Olen puhunut hänen kanssaan puhelimessa. Se oli hyvä puhelu ja siinä oli hyvä sanoma. Tärkeintä on, että hän on turvassa ja voi palata kotiin.

Soini myös muistutti, että kyse on rikoksesta, jossa Suomen kansalainen on ollut jatkuvassa hengenvaarassa, ja siksi rikolliset on saatava kiinni.



Suomalaisnainen siepattiin Kabulissa, Afganistanissa 20. toukokuuta. Hän työskenteli ruotsalaisessa, kristillisessä Operation Mercy -hyväntekeväisyysjärjestössä.

Sieppaajat murtautuivat kansalaisjärjestön tiloihin ja veivät naisen. Saksalainen naistyöntekijä ja afganistanilainen vartija saivat surmansa iskussa.

Heinäkuun lopulla sosiaalisessa mediassa julkaistiin video, jolla siepattu esiintyi. Vajaan minuutin mittaisella videolla nainen pyysi rahallista apua kristilliseltä yhteisöltä. Lunnasvaatimuksiin Suomi ei kuitenkaan suostunut.

– Totean selvästi: Suomi ei ole maksanut lunnaita, eikä maksa, Soini tiivisti.



Suomi on linjannut muiden länsimaiden tapaan, ettei se maksa lunnaita siepatuista kansalaisista, sillä käytäntö voisi rohkaista rikollisia uusiin sieppauksiin, eikä terroristien kanssa ole ollut tapana neuvotella.

Mitä keinoja suomalaisnaisen vapauttamiseksi sitten käytettiin?

– Emme voi avata yksityiskohtia toiminnasta. Emme voi kommentoida niitä edes yleisellä tasolla, Juha Savolainen ulkoministeriöstä kommentoi Lännen Medialle Helsingissä.

Savolaisen mukaan syy tietojen pimittämiseen on se, että Suomen kansalaisia tullaan sieppaamaan myös tulevaisuudessa, ja kaikki yksityiskohdat, joita kerrotaan, voivat auttaaa mahdollisia sieppaajia.

Savolainen ja tiedotustilaisuudessa mukana ollut rikosylikomisario Thomas Elfgren olivat niukkasanaisia, mutta kommentoivat operaation viranomaisyhteistyötä yleisellä tasolla. Heidän mukaansa vapautusoperaatiossa on ollut koko ajan mukana suomalainen viranomaisorganisaatio.

Vapautettu suomalainen oli vangittuna 118 päivää, ja on edelleen Afganistanissa. Ulkoministeriön mukaan nainen on kuitenkin ollut yhteydessä läheisiinsä ja olosuhteet huomioon ottaen hän on hyvässä kunnossa.