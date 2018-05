Ulkoministeri Soini pitää Ruotsissa julkistettua sotilasyhteistyöselvitystä myönteisenä

Ruotsin varaan ei kannata laskea mitään. Maalla on muutaman tuhannen miehen armeija ja puolustuksessa on säästetty kymmeniä vuosia sen vuoksi että Suomihan on etulinjassa puolustamassa Ruotsia.

Ruotsin ideologia perustuu siihen että puolustaudutaan vain sen aikaa kunnes NATO tulee apuun. Ruotsille. Suomi jää yksin kun meillä poliitikot vain jahkailee ja luottaa puhehelinään eli diplomatiaan. Suomi NATOon niin ei tarvitse muuta, Ruotsi ja EU:n yhteispuolustus ei auta mitään.