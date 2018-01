Meille tuli muutaman viime vuoden aikana 32000 ulkomaalaista, joista hallituksella oli kovat odotukset paikkaamaan työvoimapulaa. Osalla on korkeakoulutus (?) ja loput oli tarkoitus kouluttaa töihin alta aikayksikön,mutta kovin näyttää olevan vielä vaiheessa. Kun yritykset rekrytoivat ulkomailta, niin sieltä tulee ihan valmis ammattilainen. Kun hallitus rekrytoi, niin tulee....

Ongelma tässä on se, että yritysten on vaikea rekrytoida ammattilaisia maahan, jossa on matalat palkat vastaan kallis ruoka, kallis asuminen, autot, kallis julkinen liikenne ja kalliit vaatteet. Ulkona syöminen ja juominen on todella kallista, samoin matkailu Suomen sisällä.

Hallituksen on äärimmäisen helppo rekrytoida tulijoita maahan, jossa on yksi maailman anteliaimmista sosiaalituista ja valtavasti hyväsydämisiä ja sinisilmäisiä maailmanparantajia.