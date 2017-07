Ulkomaan matkailun suosio kasvussa, kotimaassa harmina hinnat - "Majoituksen pitäisi olla halvempaa"

On tämä Suomi niin kallis maa että kannattaa mennä lomalla mahdollisimman kauaksi etelään esim.Portugaliin tai Espanjaan joiden valtiot eivät ole esim. ruoan/alkoholin/ polttoaineen hinnoista riippuvaisia kuten Suomen valtio jossa on alkoholista/tupakasta/polttoaineista riippuvainen valtion talous. on jossa on hinnat sen mukaiset.Matkat saa edullisesti kun hankkii ne ajoissa.