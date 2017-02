Ulkomaalaisten lupahakemukset tukkivat Maahanmuuttoviraston – ruuhka voi kestää kesään saakka

Poliisilta siirtyneet ulkomaalaisia koskevat lupahakemukset ovat ruuhkauttaneet hakemuskäsittelyn Maahanmuuttovirastossa.



Vuodenvaihteessa voimaan astuneen lakimuutoksen seurauksena kaikki ulkomaalaislupa-asiat, jotka ovat aiemmin kuuluneet poliisille, kuuluvat nyt Maahanmuuttovirastolle eli Migrille.



Uudistuksen seurauksena vuoden vaihduttua poliisilta siirtyi noin 9 000 keskeneräistä lupahakemusta, joista oli helmikuun ensimmäisen viikon jälkeen käsittelemättä 6 700.



Tämän lisäksi virasto käsittelee uusia oleskelulupa-asioita, muistuttaa maahanmuuttoyksikön tulosaluejohtaja Olli Koskipirtti.



– Vanhimmat siirtyneet hakemukset ovat aina alkuvuodelta 2016 asti. Hakemusten liitteet voivat vanhentua, jolloin joudumme pyytämään uusia, Koskipirtti sanoo.



Vuoden alusta saakka Migri on käsitellyt viisumeita lukuunottamatta kaikki ulkomaalaisia koskevat hakemukset, kuten työstä johtuvat oleskeluluvat, niiden jatkoluvat sekä EU-kansalaisten rekisteröinnit.



Hakemusten käsittelyaikaa ei Migri tällä hetkellä ruuhkan vuoksi tarkenna. Käsittelyä hidastaa myös se, että joitain oleskelulupia varten tarvitaan osaratkaisu te-toimistolta. Nyt aiheutunut tukos ei johdu turvapaikanhakijoista.



Ruuhkan purkamnen

kestää kuukausia



Venyvistä oleskelulupahakemusten käsittelyajoista voi seurata epämukavia tilanteita. Koskipirtin mukaan oleskeluluvalleen jatkoa hakenut ulkomaalainen saa olla Suomessa hakemuksensa käsittelyn aikana, mutta ulkomailla käynti voi aiheuttaa vaikeuksia.



– Riski on ulkomailla, ettei ilman viisumia pääse Suomeen, kun ei ole voimassaolevaa oleskelulupaa, Koskipirtti toteaa.



Tämä voi tarkoittaa sitä, että Suomessa työskentelevä EU:n ulkopuolisen maan kansalainen, joka on hakenut oleskeluluvalleen Suomessa jatkoa, saattaa joutua lomamatkaansa varten hakemaan viisumia päästäkseen Suomeen takaisin. Näin voi käydä, jos edellinen oleskelulupa on ehtinyt umpeutua pitkäksi venyneen hakemuskäsittelyn aikana.



Koskipirtti arvioi, että ruuhkan purkaminen kestää useita kuukausia.



– Kesään mennessä pyrimme saamaan kiireellisimmät hakemukset hoidettua, hän sanoo.



Lakiin kirjattujen hakemusten käsittelyaikojen vuoksi tärkeysjärjestyksessä korkealla käsittelypakassa ovat työ- ja perheperusteiset oleskeluluvat.



Siirtymäaika puuttui



Mistä ruuhka johtui, kun oleskelulupa-asioiden siirto Migriin oli tiedossa viimeistään viime kesänä, jolloin asiaa koskeva laki astui voimaan?



Poliisihallituksen ylitarkastajan Juhani Ruudun mukaan yksi syy on ollut se, ettei lakimuutoksen seurauksena otettu käyttöön minkäänlaista siirtymäaikaa.



Poliisi otti vastaan uusia lupahakemuksia vuoden loppuun saakka, ja alkuvuodesta 2017 kaikki hakemukset, jotka poliisilaitoksilla oli kesken, siirtyivät Migrille. Maahanmuuttovirastossakin päästiin varsinaisiin päätöksiin vasta vuodenvaihteen jälkeen.



Ruutu kertoo, että lupahakemusten määrä on pysynyt viime vuosina samansuuruisena. Vuoden lopussa kesken ollut 9 000 hakemusta oli hänen mukaansa normaalinsuuruinen määrä.



– Tuo oli tiettynä ajankohtana olevien hakemusten määrä, Ruutu kertoo.



Poliisilaitoksilta siirtyi kuitenkin lupakäsittelijöitä Migrin palvelukseen. Migrin Koskipirtin mukaan siirtymäaika olisi silti voinut hillitä suman syntymistä.



– Kyllä voi jälkiviisastella, hän toteaa.