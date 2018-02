Ulkomaalaistaustaiset äänestävät yhä laiskasti - somalialaiset aktivoituivat kuntavaaleissa

Ulkomaalaistaustaisten äänestäjien osuus kasvaa Suomessa nopeasti, mutta äänestysaktiivisuus on edelleen heikkoa.

Viime kevään kuntavaaleissa somalialaisten äänestysaktiivisuus nousi kuitenkin reippaasti, parikymmentä prosenttiyksikköä 57 prosenttiin. Tutkijat arvioivat, että karttunut kokemus suomalaisesta yhteiskunnasta on voimistanut vaikuttamishalua.

Äänestysaktiivisuus oli selvästi vilkkaampaa Suomessa syntyneiden eli toisen sukupolven ulkomaalaistaustaisten keskuudessa kuin ulkomailla syntyneiden.

Tiedot käyvät ilmi kuntademokratiaa koskevasta tutkimuksesta.

Kuntavaaliehdokkaiden ja valtuustoihin valittujen määrässä ulkomaalaistaustaiset ovat vahvasti aliedustettuina suhteessa äänioikeutettujen määrään. Puolueista suhteessa eniten ulkomaalaistaustaisia ehdokkaita oli vihreillä, kristillisdemokraateilla ja RKP:llä.

Tutkijat Josefina Sipinen ja Hanna Wass huomauttavat, että ulkomaalaistaustaisen väestön poliittisen integraation kehitystä on tärkeää seurata, sillä se on olennainen osa heidän laajempaa kotoutumistaan.

Äänestysvilkkauden nostattamiseen suunnitellaan järeää viestintäkampanjaa

Maakuntavaalien äänestysprosentti voi realistisesti asettua johonkin kuntavaalien ja eurovaalien äänestysvilkkauden välille, arvioi tutkija Sami Borg.

- Varmaan realismia on se, että puhutaan haarukasta, jossa korkeimmillaan on kuntavaalien äänestysaktiivisuus ja ehkä matalimmillaan eurovaalien äänestysaktiivisuus. Se on tietysti iso haarukka, mutta katsotaan nyt, Borg sanoi kuntademokratiaa koskevan tutkimuksen julkistustilaisuudessa.

Viime kevään kuntavaaleissa äänestysprosentti oli 59 prosenttia ja viime eurovaaleissa neljä vuotta sitten 41 prosenttia.

Oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mielestä alhainen äänestysaktiivisuus on demokratian suurin uhka ja maakuntavaalien äänestysvilkkaudesta on syytä olla huolissaan.

- Olen huolissani siitä, että äänestysaktiivisuus vaaleissa jää alhaiseksi, mikäli emme yhdessä pysty viestimään ja kannustamaan mahdollisimman monia vaaliuurnille.

Ministeriöt ja Kuntaliitto suunnittelevat järeää viestintäkampanjaa maakuntavaalien tutuksi tekemiseksi ja äänestysinnon piristämiseksi.