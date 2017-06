Ukkoskausi on alkamassa - Suomen salamakeskus on tilastojen mukaan Kokkolassa

Ukkoskausi on pikkuhiljaa käynnistymässä Suomessa. Viileän alkukesän takia ukkosia ei ole juuri nähty, mutta ilmojen lämmetessä myös ukkosten esiintyminen vilkastuu.

Pääkaupunkiseudulle ukonilmaa on ennustettu jo tiistaiksi.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen perusteella ukkoset ovat 20 viime vuoden aikana painottuneet maan länsi- ja keskiosiin. Maakunnista eniten on salamoinut Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla sekä Keski-Suomessa, vähiten Ahvenanmaalla ja Lapissa. Vuosien välillä on kuitenkin paljon eroja, ja yksittäinen raju ukkonen voi osua minne tahansa.

Eniten salamoita kerännyt yksittäinen paikka on Rukkas-Erkin räme Kokkolan Välikylässä. Alueelle on paikannettu noin 30 maasalamaa 19 vuoden aikana.

Ilmatieteen laitos kehottaa pitämään mielessä ukkoselta suojautumisen perusasiat. Suomessa kuolee salamaniskuun keskimäärin yksi ihminen joka toinen vuosi.

- Usein henkilö on havainnut ukkosen ja ollut hakeutumassa suojaan, mutta samassa salama on yllättänyt. Salama on hyvin arvaamaton, eikä etukäteen voi tietää, minne se päätyy, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Antti Mäkelä tiedotteessa.

Ilmatieteen laitos pilotoi pidempiä kuuden viikon ennusteita muun muassa ukkosille. Ennusteiden pohjalta kesäkuu ei näytä tuovan Suomeen merkittäviä ukkosia, mutta heinäkuussa niitä esiintyy lähes koko maassa.

Ukkosten ennustaminen näin pitkälle aikavälille on kuitenkin vielä varsin kokeellista, ja ukkoset ovat muutenkin yksi vaikeimmista ilmiöistä ennustaa.