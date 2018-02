Neljästä kuuteen ugandalaista miestä ja naista on otettu kiinni kuulusteluja varten suomalaisen liikemiehen kuolemantapaukseen liittyen, kertoo Ugandan poliisin tiedottaja STT:lle.



Poliisin mukaan miehen ruumista on löytynyt vieraita aineita, joista osaa voidaan kutsua huumausaineeksi. Ne ovat voineet aiheuttaa miehen kuoleman. Myrkystä ei poliisin tiedottajan mukaan ole kyse.



Hän ei vahvista, että kyse olisi murhasta ennen kuin poliisi saa tapahtumista lisää selvyyttä. Tiedottajan mukaan tutkimus on hyvin monimutkainen. Hän sanoo, että poliisi tutkii tapausta yhdessä Ugandan turvallisuuspalvelun kanssa.

Ylen mukaan tieto perustuu toksikologiseen tutkimukseen, joka ruumiille on tehty Ugandassa. Yle oli paikalla poliisin tiedotustilaisuudessa Ugandan pääkaupungissa Kampalassa.

Suomalainen liikemies löydettiin kuolleena Kampalan Pearl of Africa -hotellista 6. helmikuuta.

Kuolleena löydetty oli tarjonnut Patrialle konsulttipalveluita

Kuollut mies oli tarjonnut puolustusteknologiaa valmistavalle Patrialle konsulttipalveluita muun muassa Indonesiassa ja Pakistanissa. Liikemies oli myös kertonut, että hänestä voisi olla "lisäarvoa" Patrian hankkeessa Qatarissa.

Tiedot selviävät Patrian sisäisestä selvityksestä, jonka valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Mika Lintilä (kesk.) pyysi Uganda-tapauksesta. Selvityksessä ei mainita henkilöitä nimeltä, mutta esimerkiksi Patrian Land-liiketoiminnan johtaja Mika Kari sekä markkinointi- ja myyntijohtaja Juha Simola joutuivat jättämään työnsä kohun takia.

Patrian mukaan liikemies oli ensimmäisen kerran yhteydessä Patrian Land-toiminnan myyntihenkilöön toissa vuoden marraskuussa, minkä jälkeen liikemiehen kanssa järjestettiin palaveri. Liikemiehen mukaan hänestä olisi voinut olla Patrialle apua Indonesiassa ja Pakistanissa. Mies tarjosi palveluksiaan myös Patrian Qatarissa meneillään olevaan hankkeeseen. Patria kuitenkin totesi, ettei konsulttipalvelulle Qatarin osalta ollut tarvetta.

Miehen kuitenkin arveltiin mahdollisesti voivan olla avuksi Patrian Pakistanin-markkinointiprojektissa. Tämän vuoksi Patria aloitti liikemiehen kanssa viime vuoden tammikuussa liikekumppanin valintaprosessin (BPS). Prosessi kuitenkin keskeytettiin, koska Patria lopetti kaikki markkinointitoimet Pakistanin kanssa.

Liikemies kertoi tapaavansa valtionjohtoa Ugandassa ja Mosambikissa

Liikemies oli seuraavan kerran yhteydessä Patriaan viime joulukuussa, jolloin hän ehdotti tapaamista liittyen hänen tulevaan matkaansa Afrikkaan. Patrian Land-organisaatioon kuuluva myyntihenkilö ja liikemies tapasivat 21. tammikuuta. Tuolloin liikemies kertoi vierailevansa muun muassa Ugandassa ja Mosambikissa, missä hän aikoi edistää omia hankkeitaan.

Liikemies kertoi tapaavansa matkallaan puolustusministeriön ja valtion ylintä johtoa. Patrian mukaan mies pyysi saada näyttää Patrian julkisia esitteitä valtionjohdolle, jos siihen tulisi mahdollisuus.

Tapaamisen jälkeen Patria toimitti miehelle julkiset esitteet ja antoi hänelle kirjallisen luvan niiden esittämiseen Ugandassa ja Mosambikissa. Patria myös jatkoi liikemiehen kanssa aiemmin keskeytettyä liikekumppanin valintaprosessia.

Patria on myöntänyt, että suomalaismiehelle myönnetyn Patrian markkinointiluvan on allekirjoittanut myyntijohtaja Markku Koivisto. Patria on kuitenkin ilmoittanut, ettei myyntijohtajalla ole ollut riittäviä valtuuksia luvan antamiseen.

- Vaikka annettu kirje on sisällöltään ja juridisesti löyhä eikä se ole toimeksianto eikä sopimus, vaan lupa antaa esitteitä, olisi tällaisen antaminen vaatinut ensin BPS-prosessin loppuun viemistä sekä jonkinasteisen konsulttisopimuksen allekirjoittamisen. Tältä osin Patrian omaa prosessia ei ole noudatettu, kerrotaan Patrian sisäisessä selvityksessä.

Patria kertoo selvittävänsä, onko vastaavia tapauksia enemmänkin.