Työttömyysturvan lakimuutosta vastustavan kansalaisaloitteen perustaja: "Päätökset ovat muiden käsissä, mutta työttömiä rangaistaan"

"- Työnhakijalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa siihen, tuleeko hän valituksi töihin, joihin hän hakee, itsekin työtä parhaillaan etsivä Racine kertoo"

Jos työnhankijalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa siihen tuleeko hän valituksi työhön, niin kenellä sitten on? Jokaiseen työhön pyritään valitsemaan aina sopivin henkilö. Se on kaikkien etu. On täysin työntekijästä ja hänen työkokemuksestaan, koulutuksesta ja muusta taustasta kiinni kuinka paljon työnantaja arvottaa häntä muihin hakijoihin nähden.