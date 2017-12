Työttömyysturvan aktiivimallia vastustavalla kansalaisaloitteella on jo noin 70 000 kannattajaa

Kuinkahan moni on täällä kirjoittelevista arvostelijoista on edes lukenut mitä tuo aktiivimalli pitää sisällään todellisuudessa.

Se todellakin on työttömän kyykyttämis malli.

Ei auta vaikka laittaisi 100 työpaikkahakemusta kuukaudessa tai pääsisi 10 haastetteluun, työnantaja päättää kenet se palkkaa vai palkkaako ollenkaan, jos työnhakija ei saa työpaikkaa, niin siitä rangaistaan työnhakijaa, koska tällöin aktiivimallin kriteerit ei täyty.

Työnhakija ei myöskään päätä siitä, onko omalla kotiseudullaan hänen urasuunnitelmiaan tukevia työllisyyspalveluita edes tarjolla, saatikka siitä, tuleeko hän valituksi hänen hakemiinsa palveluihin, vaan TE-toimisto päättää molemmista, joten työnhakijaa rangaistaan siitä, että hän ei ole saanut TE-toimistoltaan hänen tarvitsemiaan palveluita.

Kun todellisuus on se, että työttömiä on 7 (seitsemän) kertainen määrä avoimiin työpaikkoihin nähden, eli työtä ei yksinkertaisesti ole kaikille tarjolla. Työttömiä on yli 350000 ja avoimia työpaikkoja on alle 40000. Lähde, kaikki Ely-keskukset/lokakuu.