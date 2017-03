Työttömyyskassa Finka purki kassanjohtajansa työsuhteen epäiltyjen talousepäselvyyksien takia

Työttömyyskassa Finka kertoo purkaneensa kassanjohtajansa työsuhteen tänä aamuna taloudellisten epäselvyyksien vuoksi. Työsuhde päättyy heti.

Finkan mukaan tämänhetkisten epäilyjen mukaan talousepäselvyydet koskevat alle 50 000 euron summaa. Työttömyyskassan mukaan epäselvyyksillä ei ole käytännön vaikutusta kassan toimintaan tai työttömyyskorvausten maksamiseen.

- Ei tämä taloudellisesti vaikuta mitenkään. Enemmän kyse on menettelyn moitittavuudesta, se on isompi asia tässä. Rahasumma ei ole tässä kokonaisuudessa kuitenkaan niin merkittävä, sanoo Finkan hallituksen jäsen Marko Laitala STT:lle.

Asiasta aiotaan tehdä rikosilmoitus Helsingin poliisille viimeistään huomenna.

Finkan hallitus kertoi tiedotteessaan, että on ryhtynyt tarvittaviin toimiin asian selvittämiseksi. Valvontaprosessien riittävyys tutkitaan, ja niihin tehdään Finkan mukaan tarvittavat korjaukset. Henkilökunnalle on kerrottu tapahtuneesta. Finka on jo aloittanut uuden johtajan haun.

STT ei tavoittanut Finkan kassanjohtajana työskennellyttä kommentoimaan asiaa.

Finka kertoo tiedottavansa asiasta tarvittaessa lisää ensi keskiviikkona Finkan hallituksen kokouksen jälkeen.

Finka on toisen asteen tutkinnon suorittaneille avoin palkansaajakassa, joka on erikoistunut luovien alojen, kuten näyttelijöiden, muusikoiden ja journalistien, työttömyysturvaan. Tällä hetkellä Finkalla on kotisivujensa mukaan noin 23 000 jäsentä.