Miksi työttömiä huijataan tällä 4.65% alennuksella

Muka olis väliaikainen,

Hei oikeasti se alennus on tänä vuonna 9kk aika

ens vuonna 12 kk JOS ET OLE JOSSAKIN 65PV AIKANA AKTIIVINEN.

MUUTEN ET PÄIVÄRAHAA NOSTA ENNALLEEN.

MIKSI HÖPÖTETÄÄN VÄLIAIKAISESTA PUDOTUKSESTA.