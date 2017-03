Työttömien kämppäkavereiden toimeentulotuki aleni – näin Kela selittää tapausta

Keskiviikkona Lännen Median lehdissä kerrottiin, millaisia seurauksia toimeentulotuen Kela-siirrolla on ollut tuensaajille.



Yhtenä esimerkkinä esiteltiin kahden helsinkiläisen työttömän tapaus, jossa heidän toimeentulotukensa aleni, kun sen käsittely siirtyi Helsingin kaupungilta Kelalle.



Kaksikko asuu kahdestaan kolmiossa, josta he maksavat vuokraa yhteensä 1216 euroa, eli kumpikin maksaa 608 euroa. Kela pitää toimeentulotuessa kohtuullisina asumiskustannuksina Helsingissä 800 euron vuokraa kahdelta henkilöltä.



Toinen kaksikosta kertoi Lännen Medialle ihmetelleensä Kelalle, mistä he löytäisivät halvemman asunnon jaettavakseen.

Hänen mukaansa Kela oli tuolloin kehottanut kämppiksiä muuttamaan omiin yksiöihinsä, jolloin Kela voisi katsoa kohtuulliseksi vuokraksi 675 euroa nykyisen 608 euron sijaan.



Käytännössä Kela siis opasti muuttamaan kalliimpaan asuntoon, mikä nostaa tukien määriä ja pahentaa pulaa yksiöistä pääkaupunkiseudulla.



Toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl Kelasta kertoo, että Kela pitää toimeentulotuessa kohtuullisina asumiskustannuksena helsinkiläiselle yksinasuvalle vuokralaiselle 675 euroa.

Kahdelle henkilölle tämä asumisnormi on 800 euroa, kolmelle 925 euroa ja niin edelleen. Normin suuruus ei riipu siitä, asuuko samassa asunnossa perhe vai kämppäkavereita.



Esimerkiksi kahden vanhemman ja yhden lapsen asumisnormi on 925 euroa. Jos kolme kaverusta vuokraa asunnon, toimeentulotuen pohjana oleva asumisnormi on sama 925 euroa, eikä kolmen yksinasuvan yhteenlaskettu normi 2025 euroa.



Ståhlin mukaan ei olisi oikein hyväksyä samasta asunnosta eri vuokraa toimeentulotuen perusteeksi sen perusteella, asuuko asunnossa samaa vai eri toimeentulotukiperhettä olevia.

Ståhlin mukaan on helppo huomata, miten toimeentulotuen asumiskustannuksille kävisi, jos yhdessä asuvien normi olisi henkilöluku kerrottuna yksinasuvien normilla.



– Kustannukset kasvaisivat todella paljon, Ståhl summaa.



Ståhl kertoo, ettei ole kuitenkaan Kelan ohjeistuksen mukaista kehottaa muuttamaan yksiöön esimerkkitapauksen kaltaisessa tilanteessa.



Ståhlin mukaan kunnissa on toimittu Kelan tavoin ennen vuodenvaihdetta, kun perustoimeentulotuki oli vielä kunnissa käsiteltävä asia.