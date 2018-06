Työttömän karenssisääntöihin kaavaillaan muutoksia: neljä työnhakua kuussa - työnhakuvaatimusta voisivat höllentää hakijan tilanteeseen liittyvät syyt ja alueellinen työllisyystilanne

On erittäin nöyryyttävää hakea kun jo valmiiksi tieää ettei 60-vuotiasta valita. Ainakin kunnan paikoista tulee jokaiselle hakijalle luettelo hakijoista, heidän ammatit ja kelpoisuus kyseiseen toimeen kyllä/ei. Noloa on sitten lukea ettei ollut kelpoisuutta tuohonkaan hommaan, mutta kun on pakko hakea.