Työtön koki TE-toimiston uhkaavan päivärahan katkaisulla — tekstiviestin muotoilua syytä tarkentaa

Sosiaalisessa mediassa leviää parhaillaan suomalaisen työttömän päivitys, jossa tämä kertoo saaneensa Uudenmaan TE-toimistolta tekstiviestin, jossa uhataan katkaista hänen työttömyysturvansa, mikäli tämä ei vastaa seuraavaan puheluun.

Työtön ei ollut pystynyt vastaamaan TE-toimiston ensimmäiseen puheluun. Hän kertoo saaneensa sen jälkeen maanantaina tekstiviestin, jossa TE-toimisto kertoo tavoittelevansa häntä uudestaan 0295-alkuisesta numerosta ja varoittaa, että työnhaku katkeaa automaattisesti perjantaina, mikäli häntä ei tavoiteta toisella soittokerralla.

TE-toimiston lähettämän tekstiviestin lopussa kerrotaan, ettei viestiin voi vastata tekstiviestillä tai soittamalla.

Viestin saanutta työtöntä ja asiaa sosiaalisessa mediassa kommentoineita ihmisiä hämmästyttää, että eikö työtön voi enää mennä esimerkiksi tilaisuuksiin, jossa puhelimen on oltava suljettuna.

Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen kertoo Lännen Medialle, että TE-toimiston lähettämässä viestissä tekstin muotoilua on syytä tarkentaa.

- Siinä pitäisi olla tarkemmin yksilöitynä se, että koska soitetaan. Tämä perustuu siihen, että asiakkaalle on laitettu muistutusviesti siitä, että työnhaku on soittoviikolla päättymässä. Hän on vastaavan tiedon tästä työnhaun päättymisestä ja voimassaolosta saanut kirjallisesti jo aiemmin, kun ilmoittautui työnhakijaksi. Siinä yhteydessä on myös mainittu vaihtoehdot, joita asiakas voi käyttää, jos kyseinen aika ei ole sopiva.

Arkielämässä tulee joka tapauksessa eteen tilanteita, jolloin puhelimeen ei pysty vastaamaan.

- Olen aivan samaa mieltä, että ei missään tapauksessa ole tarkoitus, että työtön päivystää viikon jossain puhelimen kanssa. Minullekin tulee paljon puheluita jossain kaupan kassalla tai bensa-asemalla, eihän siinä voi asioita edes hoitaa, Ukkonen sanoo.

Työttömän saamassa viestissä lienee kysymys työttömien haastatteluista, jotka hallitus määräsi aloitettavaksi tämän vuoden alussa. Nyrkkisääntö on, että työnhakijat haastatellaan kolmen kuukauden välein.

- Jos se tapahtuu soittamalla, se korvaa henkilökohtaisen käynnin. Asiakkaista 70 prosenttia haluaa käyttää tätä puhelinpalvelua. Siinä on vähän samat säännöt kuin tulisit tapaamiseen henkilökohtaisesti, Ukkonen kertoo.