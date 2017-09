Työtä maahanmuuttajille – teknologia ei vaadi suomen kielen taitoa

Teknologia voi työllistää vasta maahan muuttaneen ihmisen, joka ei osaa suomea. Sen todisti syyrialaissyntyinen, pitkään Dubaissa asunut tietokoneinsinööri ja koodari Sharbel Dahlan, joka tuli Suomeen opiskelemaan noin vuosi sitten. Syyskuun alussa hän sai työpaikan espoolaisesta startup-yrityksestä.

Startupeista toivotaan työllistäjää myös koulutetuille turvapaikanhakijoille. Pakolaiskriisin jälkimainingeissa perustettu startup-tapahtuma Slushin sisaryhtiö The Shortcut pyrkii yhdistämään eturivin startup-tähdet ja yrittäjyydestä sekä teknologiasta kiinnostuneet maahanmuuttajat.

Idean isä Moaffak Ahmed harmittelee sitä, että turvapaikanhakijan korkeakin koulutus menee hukkaan. Hän mainitsee esimerkkinä Shortcutista irakilaisen naisen, jolla on tohtorin tutkinto datatieteestä.

– Hänen osaamisensa on kuuminta työmarkkinoilla, mutta haastatteluista karsiutuu nopeasti, kun on Irakin kansalaisuus, huivi hiusten peittona ja erilainen nimi. Tämä on todellisuutta, jossa ei ole mitään järkeä, Ahmed toteaa.

The Shortcut on Slushin voittoa tavoittelematon, Startup-säätiön omistama sisaryhtiö, joka perustettiin vuoden 2016 alussa pakolaiskriisin jälkimainingeissa. Yrittäjät, startup-maailman toimijat ja sijoittajat halusivat tarjota innostusta, koulutusta ja verkostoitumista erityisesti Suomessa asuville ulkomaalaisille lahjakkuuksille, opiskelijoille, turvapaikanhakijoille ja monikulttuurisille nuorille.