Työryhmä linjaa: Syyrian ja Irakin taistelualueilta palaavat viranomaisten suurennuslasin alle

Kaikki Syyrian ja Irakin taistelualueilta Suomeen palaavat on saatava viranomaistoimien kohteeksi. Näin linjaa sisäministeriön johtama työryhmä.

Viranomaistietojen mukaan arviolta 80 ihmistä on lähtenyt Suomesta Syyrian ja Irakin taistelualueille. Joukossa on miehiä, naisia ja lapsia. Noin 20 on palannut Suomeen.

Työryhmän mukaan pitää selvittää, mitä kukin on taistelualueella tehnyt. Rikoksiin syyllistyneet tulee saada rikosoikeudelliseen vastuuseen. Monet muut tarvitsevat apua yhteiskuntaan integroitumisessa.