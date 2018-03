Työryhmä esittää koko ikäluokan kattavaa 5-vuotiaana alkavaa varhaiskasvatusta

Eriarvoisuutta käsitellyt työryhmä esittää, että koko ikäluokan kattava varhaiskasvatus alkaisi 5-vuotiaana. Tähän siirryttäisiin porrastetusti.

Työryhmältä tuli tuhti nippu hyvin erilaisia esityksiä. Esityksiin kuuluvat muun muassa myös, että lisätään kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja hillitään asumiskustannuksia. Lisäksi kannustinloukkuja on syytä vähentää. Tavoitteisiin kuuluu myös asunnottomuuden puolittaminen alle 4 000 henkeen.

Pääministeri Juha Sipilä asetti viime vuoden tammikuussa työryhmän, jonka tehtävänä oli hakea uusia toimintatapoja ja keinoja eriarvoistumisen torjumiseksi ja vähentämiseksi. Professori Juho Saaren johdolla toiminut työryhmä luovutti loppuraporttinsa pääministerille tänään.

Työryhmä on ryhmitellyt ehdotuksensa neljään kokonaisuuteen, jotka ovat turvaavat, palauttavat, tehostavat ja pelastavat toimenpiteet.

Sipilä: Eriarvoistumistyöryhmän raportti on jo johtanut toimiin ministeriöissä

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan ministeriöissä on jo käynnistetty hankkeita, jotka perustuvat työryhmän raporttiin.

Sipilän mukaan ministeriöissä käydään nyt läpi työryhmän ehdotuksia ja katsotaan, mitä toimenpiteitä voidaan käynnistää jo tällä hallituskaudella.

- Esimerkiksi koulutuksen puolella on tunnistettu elinikäisen oppimisen haaste ja opetusministeriön puolesta on aloitettu elinikäisen oppimisen reformi. Myös asumisen puolella on toimenpiteitä, Sipilä sanoi tiedotustilaisuudessa.

Uudistuksista valtaosa ajoittuisi seuraavalle hallituskaudelle.

- Toivon, että myös seuraavalla hallituksella on strateginen hallitusohjelma, jossa yksi keskeisistä tavoitteista on eriarvoistumisen vähentäminen ja että se työ tapahtuisi näiden nuottien perusteella, Sipilä sanoi.

Sipilä kuvasi uudistuksia soten kokoiseksi työksi.

Juho Saaren mukaan seuraava hallitus ei voi vastata suurimpiin haasteisiinsa, jos se ei laita työryhmän tunnistamia asioita kuntoon.

- Nyt kun ei ole kyse niukasta tilanteesta, meillä on mahdollisuus systemaattisesti viedä näitä eteenpäin.