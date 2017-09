Lakiin pitäisi kirjata selvemmin huoltajien velvollisuus vaalia lapselle läheisiä ihmissuhteita ja olla vieraannuttamatta lasta esimerkiksi isovanhemmista, ehdottaa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain uudistamista kartoittanut työryhmä.

Se ehdottaa, että lakiin kirjattaisiin myös kummankin vanhemman velvollisuus myötävaikuttaa eron jälkeisen tapaamisoikeuden toteutumiseen ja että epäasiallinen vaikuttaminen lapseen kiellettäisiin.

Lapsen vieraannuttamista tälle läheisistä ihmisistä tehtäisiin vaikeampaa mahdollistamalla tapaamisoikeuden antaminen myös muille erityisen läheisille ihmisille. Heitä voisivat olla esimerkiksi samassa taloudessa asuneet isovanhemmat tai vanhemman entinen puoliso. Työryhmän mietintö luovutettiin oikeusministeri Antti Häkkäselle tänään.

Vanhemmat eivät ole ainoita tärkeitä ihmisiä lapselle

Lapsiasianvaltuutettu Tuomas Kurttila pitää ehdotusta läpimurtona.

- Tämä on hyvin merkittävä muutos lapsen lähisuhteiden laajentamisessa. Lainsäädäntöhän ei ole aikaisemmin tunnustanut isovanhempien roolia, Kurttila sanoo.

- Etäännyttäminen on kuitenkin hyvin yleinen ongelma, joka on näkynyt lukuisissa yhteydenotoissa lapsiasiavaltuutetulle. Lainsäädäntöä on tarvittu, hän lisää.

Kurttila myöntää, että tapaamisoikeuden myöntäminen mahdollisesti myös entisille puolisoille saattaa herättää suuria tunteita.

- Kyse ei kuitenkaan ole vain isovanhemmista, vaan kaikista lapselle erityisen läheisistä ihmisistä kuten myös sisaruksista.

Lapsella voisi olla virallisestikin kaksi kotia

Työryhmä ehdottaa, että vanhemmat voisivat sopia tai tuomioistuin päättää, että lapsi asuu vuorotellen molempien vanhempiensa luona. Tällä hetkellä laissa ei ole mainintaa vuoroasumisjärjestelyistä.

Kahdessa kodissa asuvalla lapsella voisi kuitenkin olla vain yksi virallinen asuinpaikka, eli virallistettunakin järjestely ei vaikuttaisi välittömästi esimerkiksi asumistukeen ja koulukuljetuksiin.

Työryhmä ehdottaa myös, että vanhemman pitäisi ilmoittaa toiselle vanhemmalle etukäteen aikomuksestaan muuttaa asuinpaikkaansa, jos muutto vaikuttaa lapsen tapaamisiin.

