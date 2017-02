Työoikeuden professori pitää yrittäjien yt-lain esitystä liian suurena – ”Lisäisi työllisyyttä”

Suomen yrittäjien tuore esitys yhteistoimintalain soveltamisrajasta on Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskisen mukaan huomattavan korkea.



Suomen yrittäjät tahtoisivat nostaa yt-lain soveltamisrajaa 50 työntekijään. Nykyisin yhteistoimintalakia sovelletaan, jos työntekijöitä on vähintään 20.



– Pelkään, että se olisi jopa liian suuri. Myönnytykset eivät ole siihen verrattuna nyt riittäviä, Koskinen sanoo.



Koskinen muistuttaa, että valtaosa yrityksistä jäisi tässä tilanteessa lain ulkopuolelle.



– Meillä ei ole minkäänlaista kokemusta siitä, mitä se merkitsisi, jos yhteistoimintalaki jäisi noin laajalti soveltamatta.



Aiemmin yhteistoimintalain soveltaminen on koskenut 30 hengen yrityksiä. Koskinen kertoo itse ymmärtävänsä ehdotuksen, jossa palattaisiin tähän rajaan.



Yksi soveltamisraja olisi yksinkertaisin



Koskisen mukaan 30 hengen raja olisi myös yrittäjän näkökulmasta helpommin hyväksyttävissä STTK:n esitykseen verrattuna.



STTK:n ehdotuksen mukaan irtisanomisista tulisi oma lakinsa, joka erotettaisiin muusta yhteistoiminnasta. Säännökset kirjattaisiin työsopimuslakiin, jolloin laki koskisi Koskisen mukaan kaikkia yrityksiä.



– Sehän on myös melko jännä ehdotus. Ehdotushan laajentaisi yhteistoimintamenettelyn vaatimusten toteuttamista kaikissa yrityksissä. Tässä mielessä esitys on STTK:lta radikaali, Koskinen arvioi.



Osapuolet ovat Koskisen mukaan nyt todella kaukana toisistaan. Hän uskoo parhaan vaihtoehdon vielä löytyvän jostakin rajamaastosta.



– Olemme tässä jonkinlaisessa kompromissivaiheessa. Vaikea kuitenkin sanoa, mikä olisi oikea raja.



– Yhteistoimintalain näkökulmastahan olisi yksinkertaisempaa, jos olisi olemassa vain yksi soveltamisraja. Ei olisi edes radikaali ehdotus palauttaa 30 hengen raja takaisin myös irtisanomisten osalta, Koskinen sanoo.



”Yrittäjien ehdotus helpottaa

paremmin työllistämistä”



Työllistämisen näkökulmasta ei ole Koskisen mukaan mitään epäselvyyttä siitä, että yrittäjien ehdotus helpottaa työllistämistä huomattavasti paremmin verrattuna STTK:n ehdotukseen.



– Jos yhteistoimintalain tapaiset menettelysäädökset siirtyisivät työsopimuslakiin, rajoittaisi se työllistymistä huomattavasti, Koskinen sanoo.



SY:n esityksessä myös alennettaisiin henkilöperusteisen irtisanomisen kynnystä enintään kymmenen henkilöä työllistävissä yrityksissä.



Koskinen kertoo ymmärtävänsä hyvin, kuinka vaikeaa pienelle yritykselle on palkata työntekijä, jos yrittäjä on sitä mieltä, että henkilökohtaisen perusteen kynnys on korkealla.



– Se ei kyllä mielestäni todellisuudessa kuitenkaan ole niin korkealla tällä hetkellä, kuin mitä yrittäjät uskovat sen olevan. Mutta heillä on nyt se mielikuva, ja kyllä se silloin vaikeuttaa työllistämistä.



Koskinen kuitenkin muistuttaa, että yrittäjät ovat myös saaneet tässä helpotuksia. Esimerkiksi koeaikaa on pidennetty neljästä kuuteen kuukauteen.



– Luulisi, että siinä ajassa jo aika hyvin saa selville, että minkälainen työntekijä tämä henkilö on.



Koskinen muistuttaa, että laki sallii myös sen, että henkilökohtainenkin irtisanominen on mahdollinen, jos siihen löytyy todellinen peruste.