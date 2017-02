Työntekijä halusi ilahduttaa kollegaansa – grillikylki-viestiä hämmästeltiin kotikatsomoissa

Televisionkatselijoiden ruuduille lävähti kummallinen viesti torstai-iltapäivästä lähtien. Antenniverkon talouksissa sekä DNA:n kaapeliverkon talouksissa ympäri maata katseltiin kerran minuutissa toistuvaa grillikylki-viestiä.

DNA:n viihde- ja laajakaistapalvelujen tekniikasta vastaava johtaja Mikko Nurmi kertoo, että kyse oli inhimillisestä virheestä. Työntekijän oli tarkoitus testata testiympäristössä maksutelevision salauksiin liittyvää järjestelmäominaisuutta, jossa tiedote voidaan laittaa näytölle.

– Tarkoitus oli saada tiedote lähtemään kollegalle, mutta ikävä kyllä se pääsi menemään tuotantoverkossa kaikille sillä hetkellä tv:tä katselleille.

Television oltava päällä sata minuuttia

Viesti oli jaossa Nurmen mukaan torstaina 9. helmikuuta vain 20 minuutin ajan kello 13.25 lähtien, mutta se oli laitettu toistumaan sata kertaa.

– Käytännössä viesti toistuu kerran minuutissa, joten päätelaitteen täytyy olla päällä sata minuuttia, jotta viesti poistuu.

Nurmi selittää, että jos televisio tai muu päätelaite on ollut valmiustilassa, se on ottanut viestikomennon vastaan. Siksi grillikylki-teksti saattaa ilmaantua vieläkin päätelaitteen näytölle, kun se laitetaan päälle. Viesti poistuu varmuudella vasta, kun päätelaite on ollut päällä tunnin ja 40 minuuttia.

– Joissakin päätelaitteissa saattaa auttaa se, että laitteen käynnistää uudelleen tai palauttaa tehdasasetukset. Joidenkin päätelaitteiden asetusvalikosta voi löytyä kohta, josta infoviestin voi kuitata pois, Nurmi neuvoo.

– Olemme tietenkin hyvin pahoillamme virheestä, mutta olemme olleet huojentuneita, että aika iso osa palautteesta on ollut hyväntahtoista. Toki osa tv:n katselijoista on kokenut tämän häiritsevän erittäin paljon katselukokemusta.

Moni katsoja olisi ehkä ymmärtänyt tilanteen paremmin, jos ruutuun olisi ilmaantunut testistä kertova viesti. Miksi ihmeessä testaamiseen käytettiin juuri grillikylki-sanaa?

– Viestin lähettänyt työntekijä tiesi, että yksi työkaverin lempiruoista on grillikylki ja hän pyrki ilahduttamaan työkaverin päivää, Nurmi valottaa sanavalintaa.