Työministeri Lindström: Perhevapaauudistuskiistassa keskityttiin omien etuihin ja pisteiden keräämiseen

Joo näin on, heti kun gallupit osoittaa, myös Kokoomuksen kannatuksen laskun, hallitus menee ryminällä nurin. Kepu on jo niin montussa että, millään tempulla ei sieltä pitkään aikaan nousta. Sitten nuo Siniset kiilapojat, he häipyvät poliitiikan kartalta lopullisesti seuraavissa vaaleissa.