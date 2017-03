Työmarkkinat vilkastuneet selvästi Pohjois-Pohjanmaalla – avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut

Työttömyys on Pohjois-Pohjanmaalla ihan aidosti laskusuunnassa. Tuoreimman työllisyyskatsauksen kertomalle 6,2 prosentin miinusmerkkiselle muutokselle vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna löytyy Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston vs. johtajan Mari Tuomikosken mukaan syynsä.

TE-toimiston alueen kunnissa oli helmikuun lopussa lomautetut mukaan lukien 26 770 työtöntä työnhakijaa. Se on lähes 1 800 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Merkittävimmäksi tekijäksi työttömyyden laskuun Tuomikoski nimeää työmarkkinoiden vilkastumisen. Toisin sanoen työnhakijoille on ollut aiempaa enemmän avoimia työpaikkoja haettavana.

- Avoimien työpaikkojen määrissä on tapahtunut selvää vilkastumista. Alueellamme on yrityksiä, jotka etsivät osaavia työntekijöitä jatkuvasti.

Jatkuva haku on päällä erityisesti ict-alan yrityksissä, ja varsinkin ohjelmistokehityksen puolella. Huomion arvoista Tuomikosken mielestä on, että työpaikkoja on jälleen enenevässä määrin ja käytännössä jatkuvasti auki myös tuotantoalan yrityksissä.

- Sellainen käsitys on tullut, että myös tuotantoaloilla ja rakentamisessa työvoiman tarve on lisääntynyt.

Työttömyyden taittumista on vauhdittanut myös työttömien työnhakijoiden siirtyminen työ- ja elinkeinohallinnon erilaisten työllistymistä edistävien palvelujen piiriin. Helmikuun lopussa näiden palvelujen piirissä oli 9 730 työnhakijaa. Määrä on 7,5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten helmikuussa.

- Jos työtä ei ole ollut, on lähdetty kehittämään osaamista opiskelemalla. Omaehtoiset opinnot aloittaneita on viime vuoteen verrattuna 260 henkilöä enemmän, Mari Tuomikoski toteaa.

Tällä hetkellä TE-toimiston kautta on haettavana noin 3 800 työpaikkaa. Ylivoimaisesti eniten paikkoja on avoinna erilaisiin palvelu- ja myyntitehtäviin.

- Siellä haetaan tekijöitä erilaisiin myyntitehtäviin sekä ravintolapuolelle tarjoilijan ja kokin tehtäviin. Avoinna on myös runsaasti tuote-esittelijöiden paikkoja, lähihoitajien lyhyitä sijaisuuksia sekä erilaisia suojelu- ja vartiointitehtäviä, kehittämispäällikkö Jouni Korhonen Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta kertoo.

Palvelu- ja myyntitehtävissä avoimia työpaikkoja on Korhosen mukaan aina keväällä suuri määrä, koska kyse on tehtävistä, joihin perinteisesti haetaan kesätyöntekijöitä.