Tykkylumen aiheuttamat sähkökatkot jatkuvat yhä Kainuussa – sähköttömiä nyt 3 500, vanhuksia siirretty pois kylmenneistä asunnoista

On se vaan outoo että me maksetaa suuren suuret sähkönsiirtomaksut niin odottas että sillä rahalla pidettää sit ongelmat poissa mutta eipä näy moista tapahtuvan että taitaa nekin rahat mennä osakkeen omistajien lompsien lihottaamiseen.

Enne mosii maksui ei ollut ja kuiteskin varmemmin pelas sähköt siihen vanhaa hyvää aikaa nykyaikaan verrattuna.

Että pitäsi toikin sähkösiirto saada kilpailutuksen piriin kun onhan se tyhmää jos ottaa sähkän pohjoseen jostakin eteläsuomesta tai vaikka paikallisesta sähköyritykseltä niin siirron hinta on sama oli matka sitten vaikka yli 500 kilsaa tai 10 kilsaa että ei toi kulutukseen perustuva sähkösiirtohinnoittelu ole olleskaan oikeudenmukainen ja vääristää kilpailua aika pahasti !!!