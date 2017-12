Tykkylumen aiheuttamat sähkökatkot jatkuvat – sähköttömiä illalla 1 200, vanhuksia siirretty pois kylmenneistä asunnoista

Kannattaa muuttaa Ouluun, jossa näitä häiriöitä ei ole koskaan. Joskus on ollut kytkentätöiden takia tunnin katko, ei muuta. Oulussa on sähkö linjat maan alla kaapeloitu ja Merikoski tuottaa sähköä. Maakaapeloinnin rakentaminen tietysti maksaa ja kuukaudessa siirtomaksuun meillä tuli lisää n. 2 euroa/kk omakotitalossa n. 3-4 km päässä kaupungin keskustasta. Valittajia riitti muutaman euron noston takia, kun ei oltu vuosiin edes kohonnut maksu. Oltiin valmiita muuttamaan Oulusta muutaman euron takia jonka maakaapelointi aiheuttaa, jossa sähkönjakelu toimii. Siirtohinnat on ollut Oulussa aina halvimmat ja nytkin korotuksen jälkeen alle keskitason!