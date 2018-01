Kuuntelin ja kattelin minusta siinä tuli totuus esille,joten ei asioita tarvi peitellä,ja onhan ne kaikki kuunneltavissa. Ei menneelle enää mitään voin niitä vain kerrataan mitä on tapahtunut. Korjauslinjalle voi nyt lähteä,mutta saavuttaaksemme täyden itsenäisyyden pitää tunnustaa ne faktat mille baabelille suomi on luovutettu. Avatkaa silmänne suomalaiset jos haluatte itsenäisyyden. 2025 vuonna on enää turha nikotella. Hyviä äänestyspäiviä suomalaisille.