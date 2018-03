TVO on tyytyväinen Arevan kanssa sopimaansa Olkiluoto 3:n myöhästymiskorvaukseen – "On tärkeää saada projekti maaliin"

en ole kuullut, että yhteenkään epr reaktoriin olis tähän päivään mennessä polttoainetta ladattu. Kiinassakin testeissä putkahtelee esille vikoja ja valmistumista siirretään. TVO on rähmällään reaktoritoimittajan kanssa ja yrittää kaikin keinoin saada Arevaa tekemään reaktorin valmiiksi...toivottavasti kovin paljoa turvallisuudesta ei tingitä. Takuutahan ydinvoimalalla ei ole, kun käyttäjä on tavaran hyväksynyt ja viranomainen käynnistysluvan antanut, myyjä ei vastaa enää mistään. Venäläinen reaktoritomittaja tuskin on sen mukavampi vastapuoli,varsinkin kun rahoittaa projektin ja hyvä korko juoksee koko ajan ostajan tililtä Kremliin.