Tuusulan valtuuston puheenjohtaja yllättyi valtuutettuun kohdistuvista häirintäsyytöksistä

Tuusulan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ruut Sjöblom (kok.) kertoo, että valtuuston ja kunnanhallituksen jäseneen Sami Tammiseen (kok.) kohdistuvat häirintäsyytökset tulivat hänelle yllätyksenä.

Tamminen irtisanottiin toukokuun alussa opettajan työstään Järvenpään lukiossa. Irtisanomispäätöksen perusteena oli muun muassa se, että hän on toistuvasti syyllistynyt opiskelijoiden ja kollegoiden seksuaaliseen ja muuhun häirintään. Kaupunki on tehnyt Tammisen toiminnasta tutkintapyynnön poliisille.

- Tammista koskevat epäilykset tulivat yllätyksenä. Suhtaudun niihin luonnollisesti hyvin vakavasti. On tärkeää, että asia tutkitaan, ja sen jälkeen katsotaan tulevaisuutta sen mukaisesti, Sjöblom viestitti STT:lle.

STT kertoi tapauksesta jo helmikuussa

Yhteensä 11 koulun ex-opiskelijaa kertoi helmikuussa STT:n jutussa, että uusmaalaislukion opettaja otti muun muassa vastaan sylitansseja opiskelijoilta abiristeilyllä ja lähenteli heitä. STT ei tuolloin kertonut koulun nimeä, koska tiedot opettajan toiminnasta olivat suppeampia kuin nyt.

Koulu ja kaupunki alkoivat selvittää asiaa jutun jälkeen. Lukion rehtori ja koulutusjohtaja ovat haastatelleet yhteensä 16:ta ihmistä. Haastatellut kertoivat, että Tamminen on häirinnyt opiskelijoita tunneilla suullisesti ja tekstiviestein ja esittänyt Facebookin välityksellä seksuaalisia tai epäasiallisia kommentteja opiskelijoille ja kollegoille. Osa on toimittanut koululle viestejä. Kaupungin selvitysmuistion mukaan opettaja on uhannut yhdessä viestissä opiskelijaa maineen menettämisellä viime vuonna.

Tamminen on kiistänyt syyllistyneensä mihinkään väärään. Hänen mukaansa syytösten taustalla ovat hänen ja rehtorin huonot välit ja häntä on kohdeltu väärin.

Tamminen on myös kertonut aikovansa jatkaa poliittisissa luottamustoimissa.