Tutkijat suosittelevat ihmistutkimuksia tuulivoimaloiden tuottaman infraäänen mahdollisten terveysvaikutusten selvittämiseksi. Kokeellisessa tutkimuksessa vapaaehtoisia henkilöitä altistettaisiin infraäänelle, joka vastaa tasoltaan ja luonteeltaan tuulivoimaloiden läheisyydessä esiintyvää ääntä. Koehenkilöitä altistettaisiin myös hiljaisuudelle.

Jotkut tuulivoimaloiden ympäristössä asuvat ovat kokeneet oireilua, muun muassa sydämen rytmihäiriöitä. Johtava tutkija Timo Lanki Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sanoo tällaisen oireilun ja fysiologisten reaktioiden mahdollisen yhteyden infraääniin vaativan tutkimista.

– Sitä, johtuuko esimerkiksi sydämen sykkeen muuttuminen infraäänestä, pystytään katsomaan luotettavimmin kokeellisissa olosuhteissa altistamalla ihmisiä infraäänelle. Sitten nähdään, löytyykö jonkinlainen yhteys eli aiheuttaako suurempi määrä infraääntä jotain.

Lanki sanoo kokeellisen tutkimuksen mahdollistavan asiasta hyvin selkeän tulkinnan, jossa ei juurikaan jää sijaa epävarmuuksille.

– Mielellään tutkimukseen otettaisiin näitä oireita kokeneita herkkiä ihmisiä, jos he vain lupautuvat mukaan. Muuallakin maailmassa on nähty tarvetta tällaiselle tutkimukselle. Esimerkiksi Australiassa on käynnistymässä tämäntyyppistä tutkimusta.



Tuulivoimaloiden tuottaman infraäänen haittavaikutuksista ihmisen terveyteen ei ole olemassa tieteellistä näyttöä.

– Joistakin julkisuudessa esitetyistä infraäänen vaikutuksista ei voida toistaiseksi sanoa varmuudella mitään, mutta tämä epävarmuus kyllä vähenee tässä vuoden, parin sisällä paljon. Ei tämä ikuisuusasia tule olemaan, Lanki toteaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on teettänyt selvityksiä tuulivoiman terveys- ja ympäristövaikutuksista. Lanki pitää niiden tärkeimpänä antina selkeää näkemystä siitä, että väitetyistä haitoista ei ole näyttöä.

– Se ei tarkoita, että yksittäisten ihmisten tuntemuksia vähäteltäisiin, mutta kun katsotaan tieteellistä näyttöä, niin sitä ei tällä hetkellä ole.



Infraäänien on epäilty aiheuttavan haittavaikutuksia sellaisillakin tasoilla, joilla niitä ei kuulla.

– Tästä on yksittäisiä tutkimuksia sekä osin vain hypoteeseja. Ei ole edes yritetty tutkia, vaan on esitetty, että näinkin voisi olla. Siksi tällä hetkellä ei voi sanoa, että infraäänillä olisi vaikutusta, mutta ei voi myöskään varmuudella sanoa, että ei olisi, Timo Lanki toteaa.

Hän sanoo VTT:n tuoreiden mittausten vahvistavan käsitystä siitä, että infraäänitasot tuulivoima-alueiden ympäristössä ovat hyvin samanlaisia kuin kaupunkiympäristössä.

– Infraääni ei ole mikään uusia asia, sitä on ihan kaikkialla.

TEMin linjauksen mukaan jatkotutkimukset alkaisivat tänä syksynä, ja ne toteutettaisiin todennäköisesti valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja tutkimustoiminnan TEAS-rahoituksella.

– Mitä tutkitaan ja kuinka paljon, riippuu esimerkiksi rahoituksesta. Itselläni ei ainakaan ole tietoa, miten rahoitus järjestyy, Lanki sanoo.