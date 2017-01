Noin 80 prosenttia kunnista haki avustusta tutoropettajien koulutukseen ja toimintaan sekä toiminnan kehittämiseen. Avustusta saivat kaikki hakeneet, mutta viidennes kunnista jätti avustushaun väliin.



Opetushallitus myönsi avustusta yhteensä 7,5 miljoonaa euroa noin 250 kunnalle ja 40 muulle koulutuksen järjestäjälle.



– Ajatus lähituesta ja -koulutuksesta on mennyt läpi, ja se on hienoa. Moni sellainen kunta haki nyt avustusta, joka ei ole ollut mukana aiemmin, toteaa projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.



Vahtivuori-Hänninen sanoo, että tarkoituksena on myös selvittää miksi noin 20 prosenttia kunnista ei tukea nyt hakenut.



Esimerkiksi Satakunnassa sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla on kuntia, joiden tilanne kiinnostaa. Selvityksessä paneudutaan erityisesti harmaisiin alueisiin eli kuntiin, jotka eivät ole aiemminkaan valtionavustuksia hakeneet.



– Voihan olla, että näiden kuntien kouluissa tieto- ja viestintätekniikassa on jo hyvät mallit käytössä eikä apuja valtiolta tarvita. Tai kenties niillä ei ole voimavaroja hakemiseen.



Sparrausmalli harmaiden alueiden kouluille

Harmaan alueen kunnille luodaan koulukohtaisen tuen sparrausmalli. Kunnittaiset erot ovat suuria.



– Osa kunnista on vasta alussa, osassa töitä on tehty jo pitkään, Vahtivuori-Hänninen toteaa.



Hyviä esimerkkejä tutoroinnista löytyy esimerkiksi Hämeenlinnasta, Tampereelta, Ylöjärveltä ja Kajaanista.



Tutoropettaja tukee kollegoitaan koulukulttuurin muutoksessa, uuden pedagogiikan toteuttamisessa ja vaikkapa digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä.



Kunnat ja koulut saavat tukea myös tutoropettajien työnkuvaan. Kuntaliitto laatii yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa huoneentaulun tutoropettajuuteen ja sen hallinnointiin.



– Sen työstämiseen olemme pyytäneet apua kokeneilta tutoropettajilta. Tavoitteenamme on auttaa niitä kuntia, jotka ovat työskentelyssään vasta alussa. Myös koulujen tutoropettajat kaipaavat työssään johdon tukea, sillä sisälle kollegan opettajuuteen ei aina ole helppo mennä, toteaa Kuntaliiton erityisasiantuntija Leena Pöntynen.