Tutkinnanjohtaja: Turun puukottaja piti itseään Isis-soturina, meinasi ensin hyökätä varusmiehen kimppuun

Turun joukkopuukotuksesta epäilty marokkolaismies on kertonut poliisin esitutkinnassa, että hän pitää itseään terroristijärjestönä tunnetun Isisin soturina ja taistelijana. Asiasta kertoi tutkinnanjohtaja Olli Töyräs Keskusrikospoliisin (KRP) keskiviikkona järjestämässä tiedotustilaisuudessa.

Vuonna 1994 syntynyt Abderrahman Bouanane puukotti Turun keskustassa viime elokuussa useita henkilöitä. Kaksi ihmistä kuoli ja kahdeksan loukkaantui iskussa. Haavoittuneiden lisäksi mies yritti puukottaa yhtä henkilöä, joka onnistui väistämään iskut.

Poliisi on tutkinut tapausta kahtena terroristisessa tarkoituksessa tehtynä murhana ja yhdeksänä terroristisessa tarkoituksessa tehtynä murhan yrityksenä. Esitutkinta on nyt valmis.

– Poliisilla on alusta asti tutkinut asiaa kyseisillä nimikkeillä, ja niillä nimikkeillä se siirtyy myös syyteharkintaan, kertoi Töyräs.

Rikoksista epäilty mies oli matkustanut tekopäivän aamuna Kaarinasta Turkuun. Hänellä oli mukanaan tuttavansa kaksi keittiöveistä.

Turkuun päästyään hän vieraili ensin Aurajoen varrella sijaitsevan moskeijan rukoushetkessä, ja siirtyi sen jälkeen Turun tuomiokirkon vieressä sijaitsevaan puistoon. Siellä hän oli ottanut katsekontakstin varusmieheen ja aikonut kohdistaa iskunsa häneen.

– Hän ajatteli, että varusmies on sotilas ja sotilas edustaa luvallista kohdetta, Töyräs kertoi.

Varusmiehen lähettyville oli kuitenkin tullut muita ihmisiä, minkä seurauksena mies oli luopunut aikeistaan. Sen sijaan hän oli hypännyt bussiin ja jatkanut matkaansa Turun kauppatorille.

Bouanane on kuulusteluissa myöntänyt puukottaneensa ihmisiä. Hän oli valinnut uhrit sattumanvaraisesti.

Varsinainen teko kesti Töyräksen mukaan "kolme minuuttia ja 465 metriä".

Lounais-Suomen poliisilaitoksen partio otti epäillyn kiinni Brahenkadulla. Kiinnioton yhteydessä toinen partioon kuuluneista poliiseista ampui epäiltyä jalkaan ja toinen käytti etälamautinta. Epäilty piti vielä tuolloin kiinni viimeisestä uhristaan ja uhkasi tätä puukottamisella.

Mies on myöntänyt teot

Poliisin esitutkinnassa on käynyt ilmi, että miehen puhelimesta on löytynyt valokuvia ja videoita Isis-terroristijärjestöstä. Hän on kertonut aloittaneensa Isisiin liittyvään materiaaliin tutustumisen kolme kuukautta ennen puukotuksia.

Tämän hetken tiedon mukaan muilla ihmisillä ei ollut tietoa miehen iskusuunnitelmista. Epäilty puukottaja oli kuitenkin puhunut terroristijärjestöstä myönteiseen sävyyn useille ihmisille. Lisäksi hän oli halunnut näyttää Isis-videoita muillekin ja kertonut pitävänsä järjestön toimintaa oikeana.

Töyräksen mukaan miehen lähipiiri ei ollut hänen kanssaan samoilla linjoilla. He olivat olleet lähinnä kyllästyneitä miehen puheeseen.

– Poliisi on kuulustellut häntä seitsemän kertaa. Keskustelut ovat edenneet asiallisissa merkeissä, Töyräs sanoo.

KRP:n mukaan yhtenä syynä tekemiinsä puukotuksiin epäilty kertoo länsiliittouman tekemät ilmaiskut Syyrian Raqqassa.

Rikoksista epäilty mies oli saanut ennen veritekojaan kielteisen turvapaikkapäätöksen. Töyräksen mukaan tutkinnassa ei ole tullut esiin mitään siihen viittaavaa, että kielteinen päätös olisi toiminut kimmokkeena puukotusiskulle.

