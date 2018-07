Tutkimustulos: Tajunta ei kokonaan poissa nukutuksen aikana – koehenkilöt näkivät unia ja reagoivat ärsykkeisiin

Ihminen voi nukutuksen aikana reagoida ulkopuolelta tuleviin ärsykkeisiin ja nähdä unia, selviää sarjasta Turun Yliopiston ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tutkimuksia. Tutkimuksissa nukutettiin vapaaehtoiset eri nukutusaineilla ja tutkittiin heidän tajunnantilaansa.

– Merkittävää tutkimustuloksissa oli se, että ihmiset voivat reagoida nukutuksen aikana ulkopuolelta tuleviin ärsykkeisiin, Farmakologian dosentti Harry Scheinin kertoo.

Ärsykkeisiin reagointia tutkittiin muun muassa soittamalla koehenkilöille epämiellyttäviä ääniä ja kysymällä herättämisen jälkeen muistavatko he ne. Vapaaehtoiset eivät muistaneet kuulleensa ääniä, mutta reagoivat niihin nopeammin kuullessaan ne uudelleen. Tajunnantilaa tutkittiin myös soittamalla lauseita, joissa on erikoinen loppu. Nukutustilassa koehenkilöiden aivot yrittivät prosessoida lauseita, mutteivät ymmärtäneet mikä lauseessa oli järkevää.

Koska aivot reagoivat anestesiaunessa ympäristön ärsykkeisiin, on Scheininin mukaan mahdollista, ettei nukutustila ole nykyään riittävän syvä.

– Siinä miten nukutuslääkkeet vaikuttavat, on yksilöllisiä eroja. Vieläkin yhdellä tuhannesta jää muistijälki operaatiosta, joka tarkoittaa Suomessa satoja potilaita vuodessa.

Scheinin ei olisi tutkimustuloksesta kuitenkaan huolissaan. Tutkimuksessa selvisi myös, että anestesiauni muistuttaa tavallista unta aikaisemmin luultua enemmän. Tutkimuksessa vahvistui aikaisemmin tiedetty asia, että ihmiset näkevät unia nukutuksen aikana.

– Tutkimuksemme koehenkilöistä unia näki lähes jokainen. Aiemmin ajateltiin, että unia näkee vähemmistö.

Seuraavaksi tutkimusryhmä aikoo tutkia eroaako ärsykkeisiin reagointi anestesiaunen ja tavallisen unen välillä. Lisäksi ryhmällä on vielä kesken kuvantamistutkimukset, joiden avulla selviää tarkemmin millainen tajunnantila ja reagointimahdollisuudet nukutetulla on. Aivan täydellistä tutkimustulosta tajunnantilasta on nykymetodeilla hankala saada.

– Oikeassa leikkaustilanteessa käytetään myös tajuntaan vaikuttavia muita aineita, kuten vahvoja kipulääkkeitä. Lisäksi laitteet voisivat kuvata aivojen reagointia ärsykkeisiin nykyistä paremmin.

Tutkimusten sarja on vapaasti luettavissa yhdysvaltalaisessa Anesthesiology -lehdessä ja brittiläisessä British Journal of Anaesthesiassa.