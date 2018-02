Tutkimusjohtajan mukaan työllisyyttä voi lisätä vain 30 000:llä – professori huolestui arviosta: "Olemme lähellä inflaatiota"

Niin ruotsikin ottui silloin työvoimaa kun se kipeästi tarvi tehtaisiin työläisiä mutta se aika on ohi jo ajat sitten suomessa ei ole myöskään töitä ammattitaidottomille että koulutus pitää olla ja osaaja pitää olla ja toisilla on ikä esteenä vaikka osaamista olisikin ja sitten se palkka kun ei ole korkea ei ole motivaatiota kun se ei paljon lyö leiville kuin vain vaivannäön niin ei ilmaiseksi kukaan halua tehdä työtä ja kaikki kulut kun laskee niin esim matkat maksaa jos saa työpaikasta etuuksia esim vaate ja lääke ja autoedun ja palkan niin sen suuruus motivoi ja työn mielekkyys on a ja o siinä vähän esimerkkejä.