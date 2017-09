Tutkimus: Talvivaaran kaivos on romahduttanut lähijärvien ekologian – "pohja on käytännössä kuollut"

Jätevesiasetuksia pitää noudattaa. Vai pitääkö? Ministeriö ja EU saa tunkea direktiivinsä takaisin aivoihinsa, mistä noita päästöjä eniten tulee. Montaako haja-asutusalueen vanhaa maaimeyttämöä vastaa Talvivaaran nykyisiä ja tulevia päästöjä ? No, totuus kuitenkin on, että me ihmiset maksamme tyhmyydestämme.