Tiedä häntä !



Tunnen kaksi veljestä. Toinen on peruskoulun käynyt ja toinen kaksoistutkinnon suorittanut.Ikäeroa pari vuotta.

Peruskoulun käyneen kuukausittain maksamilla veroilla Suomi elättää 3 akateemisesti koulutettua työnvieroksujaa.Nuorempi ei ole ollut vakituisesti työelämässä,mutta on elättänyt itsensä tekemällä kesä- ja viikonlopputöitä opiskelun oheessa.Viides ammattitutkinto on nyt loppusuoralla.

Siirtyessä työelmään,hän tuskin pystyy elättämään yhtään useampaa työnvieroksujaa,kuin hänen ,vain peruskoulun käynyt veljensä.

Summa summarun.

Motivaatiosta on elämässä,niin myös työelämässä kyse .