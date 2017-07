Tutkimus: Metsäpolku lääkitsee rasittunutta kehoa ja mieltä jo vartissa

Kannattaa mennä metsään. Jo 15-20 minuutin metsässä oleskelun jälkeen sydämesi leposyke seestyy ja sykevälivaihtelu kasvaa.

Metsän terveysvaikutuksia on tutkittu runsaasti koko 2000-luku ja on huomattu, että luonnossa oleskelu elvyttää. Se auttaa muun muassa stressistä toipumiseen sekä parantaa keskittymiskykyä.

Lisäksi on vahvoja viitteitä siitä, että luonnosta saatavat mikrobit suojaavat terveyttämme.

Virkistymisen aiheuttaa evoluution hitaus. Olemme nimittäin jo lajimme alkuvaiheessa sopeutuneet luonnonympäristöön ja edelleen koemme luonnon omimmaksi ympäristöksemme. Kehomme alkaa rauhoittua jo ennen kuin huomaammekaan.



Maantieteilijä Marko Leppänen ja biologi Adela Pajunen osallistuivat vuosina 2014-17 maa- ja metsätalousministeriön Terveysmetsä-hankkeeseen, jonka seurauksena he julkaisivat Terveysmetsä-teoksen.

Teos johdattaa lukijansa hyvinvointia edesauttavan metsän siimekseen.

- Metsässä virkistyminen tapahtuu psykologisten porttien kautta. Luonnossa tulee liikuttua kuin huomaamattaan ja liikkuminen itsessään lisää elinvoimaa ja luovuutta, Leppänen kertoo.

Luonnossa sama liikuttu määrä kuin salilla tai treeneissä, tuntuu kevyemmältä.

Metsässä kannattaa hengittää syvään, sillä metsäilma sisältää orgaanisia haihtuvia yhdisteitä, joilla arvellaan olevan hyvinvointivaikutuksia.



Mitä useammin liikut luonnossa, sen parempi. Luonnonvarakeskuksessa tehdyn tutkimuksen mukaan luonnon terveyshyödyt syntyvät säännöllisen ja toistuvan käytön kautta.

- Luontosuhteen rakentamisen kannalta olisi hyvä käydä mahdollisimman monipuolisissa paikoissa. Samalla pääsee muodostamaan käsityksensä siitä, mistä pitää. Mihin tekee mieli palata, Leppänen kertoo.

Eri elämäntilanteissa houkuttelevat erilaiset paikat. Kun on tarve nuolla haavojaan, houkuttelee suojainen siimes. Kallioniemille ja aavan meren ääreen on hyvä hakeutua silloin, kun kaipaa puhuria ja tuuletusta.

Metsien välillä on laatueroja. Toisista saa enemmän hyvinvointihyötyä kuin toisista.

Ei kuitenkaan pidä ajatella, että terveyttä edistävän luontokokemuksen voi saada vain taipaleen takana olevista erämaista. Nuori taimikkokin voi tarjota lukuisia hyötyjä. Tärkeintä on, että lähtee luontoon.



Suomalainen on erityisasemassa metsien suhteen. Maassamme on 4500 puuta henkilöä kohden. Se on kymmenen kertaa enemmän "puuomaa" kuin maailman asukkailla keskimäärin.

- Hyvä haaste koko kansakunnalle olisi, että ottaisimme metsäpolut käyttöömme ja pitäisimme auki ne, jotka ovat umpeutumassa. Kesän lämmössä kannattaa myös hakeutua kalliopaljastumille ja tepastella niillä paljain jaloin. Jalkalääketieteen edustajien mukaan sillä on suotuisia vaikutuksia terveyteen. Lisäksi se on erittäin virkistävää, Leppänen summaa.

Varsinkin alle 12-vuotiaiden lasten olisi hyvä olla paljon luonnossa. Biofilia-teorian mukaan ihmisellä on luontainen tuttuus ja rakkaus luontoympäristöön. Jotta se vahvistuisi ja aktivoituisi, tulisi lapselle tarjota säännöllistä luontoaltistusta.



Kaikkia metsä ei houkuta. Se voi tuntua vaivalloiselta ja epäkiinnostavalta. Tutustuminen tulisi aloittaa samoin kuin kylmään veteen meno: askel kerrallaan totuttelemalla.

Marko Leppänen tuntee terveysmetsien vaikutuksen. Hän on luonnon terveysvaikutuksiin perehtynyt maantieteilijä, jolla on pitkä kokemus myös luonto-opastuksista.

Leppänen uskoo, että kun motivaatio on tarpeeksi korkea, henkilö myös innostuu järjestämään aikaa luontokokemuksille.

- Kysehän on priorisoinnista. Jos luottaa siihen, että luonnossa käynnistä on hyötyä, niin kyllä sille varmasti järjestää aikaa. Onhan meillä aikaa katsella tv:täkin, Leppänen tuumaa.

Luonnossa käymisen ei silti ole syytä muodostua suorittamiseksi. Jo pelkkä metsässä käyskentely on hyväksi, mutta tutkimukset osoittavat, että tietoinen kontaktin otto ja erilaiset harjoitteet lisäävät metsän terveyshyötyjä entisestään.



Stressi on taustatekijänä moneen nykypäivän ongelmaan.

Eräässä meta-analyysissa tarkasteltiin pariakymmentä korkeatasoista väestötutkimusta eri maista ja havaittiin erilaisten mielenterveysongelmien olevan keskimäärin 38 prosenttia yleisempiä urbaanialueilla kuin maaseudulla.

- Ero on niin huomattava, että viherympäristön täytyy olla siinä merkittävässä roolissa, Leppänen kertoo.

Vuosittain lähes 300 000 ihmistä muuttaa Suomessa uudelle paikkakunnalle. Leppänen rohkaisee tutustumaan oman lähiluontoon.