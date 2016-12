Tutkimus: Matalasti koulutetut ja perussuomalaisten kannattajat haluavat kovempia rangaistuksia

On yksi asia mikä pitäisi korjata nykyisessä rangaistuslainsäädännössä välittömästi. Se on se että paljousalennukset pitää poistaa.

Nykylainsäädäntö menee kärjistetysti niin että jos teet enemmän rikoksia niin rangaistus per rikos vähenee eli saat paljousalennuksen. Tämä on täysin älytön käytäntö, mikä vain houkuttelee pitkiin rikossarjoihin. Jos on tehnyt viisi murtoa niin on ihan sama tehdä 50 murtoa koska rangaistus ei tule juurikaan kovenemaan enää. Rangastukset pitäisi laskea toinen toisensa perään eikä koplata niitä paljousalennuksella yhdeksi lyhyemmäksi rangastukseksi.