Tutkijat: Suomella edessä suuri koulutushaaste maahanmuuttajien kanssa

Suomella on edessään suuri koulutushaaste, jotta maahanmuuttajien työllistymistä ja kiinnittymistä yhteiskuntaan saadaan parannettua. Näin toteaa kotouttamisen toimivuutta eduskunnan tarkastusvaliokunnan toimeksiannosta selvittänyt Kuntoutussäätiön tutkimusryhmä.

Ryhmän jäsen Jukka Ohtonen nostaa esiin, että maahanmuuttajien koulutusrakenne on vahvasti polarisoitunut: kansalaisuuden saaneista korkeakoulututkinnon on suorittanut hitusen suurempikin osuus kuin kantaväestöstä, mutta samalla pelkän perusasteen suorittaneiden määrä on suhteellisesti korkeampi kuin kantaväestössä.

Välissä keskiasteen koulutuksessa on selvä vajaus.

- Ne maahanmuuttajat, jotka jäävät Suomeen, pitäisi suurelta osin täydennyskouluttaa. Eli tämä on suuri koulutushaaste suomalaiselle yhteiskunnalle.

Ohtonen viittaa tutkimustietoon, joka kertoo paitsi työttömyyden, myös monenlaisten sosiaalisten ongelmien kasaantumisesta vähäisesti koulutetuille.

Ohtosen mukaan keskiaste eli lukiot ja ammattikoulut on se koulutusjärjestelmän osa, jossa tarvittaisiin erityistukea maahanmuuttajille opintojen sujuvoittamiseksi.

- Jos olisin Suomen kuningas, kiireen vilkkaa laittaisin koulutusta sille mallille, että maahanmuuttajat selviytyisivät näistä koulutushaasteista ja tavoittaisivat suomalaisen koulutustason. Ettei käy niin, että syntyy kokonaan oma sosiaaliluokkansa tästä maahanmuuttajajoukosta, Ohtonen sanoi tutkimuksen julkistustilaisuudessa.