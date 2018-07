USA:n ja Venäjän presidenttien tapaamista suojaa Helsingissä kymmenittäin suurvaltojen turvallisuusjoukkoja ja tiedustelupalveluita.

Helsinki

Pelkät ennakkojärjestelyt ovat ennätyksellisen suuret, kun USA:n ja Venäjän presidenttejä turvaavat viranomaiset valmistelevat maanantain huippukokousta Helsingissä.

Näin arvioivat Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak ja Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja Markku Kivinen.

– Yhdysvaltojen salainen palvelu kartoittaa valtionvierailuilla presidentin reitin kadunkulman tarkkuudella, hitsaa viemäreitä kiinni, tarkastaa autoja ja käy läpi kattoja ja tiloja, jotka täytyy sulkea, Salonius-Pasternak sanoo.

Tavallisesti se aloittaa työnsä viikko tai kaksi ennen vierailua.

Presidentti Donald Trumpin pääasiallinen turvaaja on salainen palvelu. Salonius-Pasternak arvioi, että kokouksen aikaan Helsingissä operoi lisäksi ainakin ilmavoimien väkeä, upseereita CIA:sta ja NSA:sta sekä näitä tukevia suomalaisia viranomaisia.

Pelkästään autosaattueessa on mukana 20–30 autoa, joista suuri osa on turvallisuusjoukkoja. Ulospäin ei näy, missä autossa presidentti itse istuu. Taivaalla on mahdollisesti USA:n helikoptereita.

– Olisin yllättynyt, jos suojaväkeä ei olisi mukana ainakin sadan henkilön verran. Turvamiesten mukana mukana on esimerkiksi vastahyökkäysjoukkoja, Salonius-Pasternak sanoo.

Ydinasesalkut jatkuvasti käsillä

Venäjän presidentti Vladimir Putinin turvajärjestelyt tuskin jäävät paljoa jälkeen USA:sta, Aleksanteri-instituutin Markku Kivinen sanoo.

Kivinen odottaa, että Helsinkiin tulevat ainakin sisäisen tiedustelun FSB ja sotilastiedustelua tekevä GRU. Presidentin rinnalla kulkevien turvamiesten lisäksi kaduilla tulee liikkumaan siviilipukuista turvallisuusväkeä.

Vaikka luvassa on mittavat turvajärjestelyt, ne ovat Kivisen arvion mukaan kuitenkin maltillisemmat kuin toisiin maihin suuntautuvilla valtiovierailuilla. Syy on riskianalyyseissä, joissa lähdetään siitä, että Suomi on hyvin turvallinen maa.

Molemmilla presidenteillä on jatkuvasti mukana myös salkut, joilla voidaan laukaista ydinaseita.

– Salkun täytyy olla päätöksenteon turvaamiseksi koko ajan mukana, koska ydinaseissa on vain muutaman minuutin varoaika, jonka aikana on reagoitava omaa maata vastaan tehtyyn iskuun, Kivinen sanoo.