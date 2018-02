Tutkijalautakunnat kelkkaonnettomuuksista: Vasemmalle kaartuvat mutkat vaarallisia, safarikelkkoihin ehdotetaan harjoitteluavainta

Tämä toimii oivallisena esimerkkinä siitä miten yhteiskuntamme sääntögeneraattori toimii. Meillä on varmasti maailman kehittynein prosessi luoda uusia sääntöjä eli kaikki on valmiina uusia sääntöjä varten. Lautakunta perustetaan tuosta noin vain ongelmitta ja verorahoista kustannetaan. Lautakunta ehdottaa jäätävän määrän uusia sääntöjä ja virkamiesarmeija odottaa uusia sääntäjö kieli pitkällä, koska siitä tulee heille lisää työtä jolla voivat perustella palkkansa ja tärkeytensä yhteiskunnassa. Ja niiltä osin kun täytyy lakia muutta, niin voi että ei kuulkaas ole ongelma eli prosessi on hiottu tässäkin täydelliseksi. Uusi sääntö saadaan laiksi nopeammin kuin missään muussa maailman maassa. Meillä ei ole esimerkiksi sellaista estettä siellä kuin peristuslaki joka kansaa suojaisi.

Mutta jos tulee sitten aika alkaa sääntöjä purkamaan, niin se on maailman vaikein tapahtuma. Katsokaa nyt kun alkoholista yritettiin muuttaa jokin 0,8%-sääntö, niin meillä meinasi tulla sisällissota ja muu maailma nauroin tätä hölmöläisten sirkusta.